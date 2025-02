Meta sostiene l’assoluta libertà d’espressione e minaccia i diritti umani

Ponendo fine al fact-checking e allentando le sue politiche di moderazione negli Stati Uniti, il gruppo Meta rischia, come ha fatto in passato, di danneggiare popolazioni già emarginate. L'ONU e l'UE si ergono a baluardo.

“È tempo di tornare alle nostre radici quando si tratta di libertà di espressione”, ha dichiarato il boss di Meta Mark Zuckerberg in un videoCollegamento esterno pubblicato il 7 gennaio. Citando anni di “pressioni da parte dei Governi e dei media tradizionali” e l’inizio di una “nuova era” che segna una “svolta culturale”, il terzo uomo più ricco del mondo aveva approfittato dell’allora imminente insediamento del presidente Donald Trump il 20 gennaio per annunciare una serie di misure volte a combattere la “censura”, in particolare su Facebook e Instagram.

Per il momento questi cambiamenti riguardano solo gli Stati Uniti, ma stanno già provocando forti reazioni a livello internazionale. Le organizzazioni per i diritti umani, in particolare, sono preoccupate per l’impatto negativo che potrebbero avere su popolazioni già vulnerabili.

Mark Zuckerberg ha dichiarato che la sua azienda ha intenzione di “sbarazzarsi” dei fact-checkers – riconosciuti dalle società di media, tra cui Agence France-Presse (AFP) – che considera “troppo di parte”. Questi saranno sostituiti da un sistema di “community rating” simile a quello della piattaforma X, gestita da Elon Musk, imprenditore vicino a Donald Trump e sostenitore dell’assoluta libertà di espressione. In questo sistema sono gli stessi utenti della piattaforma a contestualizzare le pubblicazioni problematiche.

L’azienda californiana cambierà anche il modo in cui modera i contenuti sulle sue piattaforme. D’ora in poi, solo le pubblicazioni “illegali” o che costituiscono “gravi violazioni” delle politiche del gruppo – legate, ad esempio, al terrorismo o allo sfruttamento dei bambini – saranno automaticamente rimosse. Altre violazioni dovranno essere segnalate dagli utenti, mentre le restrizioni, come quelle relative all’immigrazione o al genere, saranno eliminate perché “scollegate dal discorso dominante”.

Rischi reali

“Si tratta di una decisione estremamente sconsiderata”, afferma Deborah Brown, vicedirettrice per la tecnologia e i diritti umani di Human Rights Watch, una ONG di New York. “Sono molto preoccupata per l’impatto che questo programma potrebbe avere sui diritti umani nel mondo. Sappiamo che la disinformazione può incitare alla violenza, all’odio e persino al genocidio”.

L’influenza delle piattaforme del gruppo Meta – che comprende Facebook, Instagram, WhatsApp e Threads – è immensa. Secondo l’azienda, quasi 4 miliardi di persone si collegano a uno dei suoi servizi almeno una volta al mese: si tratta della metà dell’umanità.

Numerose indagini condotte dalle Nazioni Unite, da ONG internazionali e da diversi Governi hanno evidenziato il ruolo di Facebook nella diffusione della disinformazione e dell’incitamento all’odio, in particolare durante le elezioni statunitensi del 2016 e la pandemia di Covid-19.

Uno degli esempi più emblematici è la crisi in Myanmar nel 2017. Unica fonte di informazione per molte persone nel Paese, Facebook era stato utilizzato per incoraggiare la violenza contro i Rohingya. La persecuzione di questa minoranza musulmana da parte dell’esercito è stata definita genocidio dagli investigatori delle Nazioni Unite. La stessa azienda californiana ha riconosciuto di aver commesso degli errori.

“Sopprimere i discorsi che non soddisfano gli standard di libertà di parola non è censura”, aggiunge Deborah Brown, preoccupata per la mancanza di trasparenza sugli effetti che la nuova politica del gruppo avrà sulla diffusione dei discorsi di odio e per l’assenza di un piano dettagliato su come Meta gestirà i rischi.

Mark Zuckerberg era in compagnia dei fondatori e dei direttori dei principali giganti tecnologici, tra cui Amazon, Google e X, all’inaugurazione di Donald Trump a Washington il 20 gennaio. EPA/JULIA DEMAREE NIKHINSON / POOL

Voci di minoranza più isolate

“La decisione di Meta renderà le sue piattaforme pericolose per molte persone”, teme Stefania Di Stefano, dottoranda al Geneva Graduate Institute ed esperta di libertà di espressione nell’era dei social network.

Dopo aver nominato Joel Kaplan, vicino al Partito Repubblicano, a capo della politica di moderazione di Meta all’inizio dell’anno, il 7 gennaio il gruppo ha cambiato le sue regole sul “hate speech”, che ora chiama “hate content”.

Secondo il ricercatore, queste nuove e più vaghe disposizioni significano che “se il ‘discorso dominante’ trasmette insulti contro certe categorie di persone, Meta lo tollererà sulle sue piattaforme. Ciò equivale a togliere protezione alle persone già emarginate”. Tra queste ci sono le persone LGBT+, le e i migranti e le rifugiate e i rifugiati.

Il dialogo continua

Da anni le Nazioni Unite cercano di sensibilizzare i giganti dei social network sulle loro responsabilità in merito ai contenuti che diffondono. Questi sforzi fanno parte del programma “B-Tech” gestito dall’Ufficio dell’Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani a Ginevra.

“Nella comunità dei diritti umani siamo purtroppo abituati ad alti e bassi”, afferma Scott Campbell, responsabile del team per i diritti umani e la tecnologia digitale. “Meta aveva investito molte risorse per riflettere sulle proprie responsabilità in materia di diritti umani e aveva compiuto progressi tangibili. Ma siamo molto preoccupati per la sua recente decisione”.

L’azienda di Zuckerberg aveva lanciato il suo sistema di fact-checking nel 2016 in risposta agli scandali di disinformazione che il gruppo stava affrontando. Successivamente ha istituito un Oversight Board per rivedere in modo indipendente le decisioni di moderazione sulle piattaforme di Meta, che da allora ha anche pubblicato un rapporto sui diritti umani.

“Il nostro approccio è quello di continuare il dialogo”, aggiunge Scott Campbell, che afferma di aver già avuto un incontro con Meta dopo il 7 gennaio. “Abbiamo espresso le nostre serie preoccupazioni”.

Facebook vs Bruxelles

Ma il quadro internazionale dei diritti umani non è vincolante per le aziende, quindi spetta ai Governi legiferare.

“Chiediamo ai Governi d’introdurre norme in linea con i loro obblighi internazionali in materia di diritti umani. Ma non è un compito facile. Le leggi devono permettere a tutti di partecipare in piena sicurezza, senza mettere a tacere opinioni ritenute terribili ma legali”, spiega Scott Campbell.

L’Europa è pioniera in questo campo. In particolare, la legge sui servizi digitali dell’Unione europea, adottata nel 2022, impone alle piattaforme di social network di combattere la disinformazione e i contenuti illegali.

Una persona si batte per la regolamentazione delle aziende digitali davanti alla Commissione europea a Bruxelles nel 2020. Copyright 2020 The Associated Press. All Rights Reserved

“La decisione del leader di Meta è soprattutto politica. È un tacito accordo con l’amministrazione Trump per allinearsi a un approccio ‘lassista’ alla moderazione, in cambio del quale il presidente statunitense si batterà contro qualsiasi forma di regolamentazione da parte dell’Europa”, afferma Jérôme Duberry, direttore del Tech Hub e co-direttore della formazione continua presso il Geneva Graduate Institute.

Il programma di fact-checking di Meta, che continuerà a esistere fuori dagli Stati Uniti, è costoso per l’azienda. Potrebbe quindi cercare di armonizzare le sue pratiche su scala globale per risparmiare. Ma il gruppo potrebbe scontrarsi con i limiti imposti dal quadro europeo, che prevede pesanti multe in caso di non conformità.

“Si tratterà di vedere se l’Unione Europea applicherà i suoi regolamenti con fermezza o, al contrario, mostrerà flessibilità”, afferma Stefania Di Stefano. In un clima politico teso in Europa e di fronte a un Donald Trump protezionista e imprevedibile, non è detto che i Paesi europei si impegnino in un braccio di ferro con uno dei pesi massimi dell’economia statunitense.

