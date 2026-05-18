Quale futuro per l’UNRWA?

Il 20 gennaio 2026, bulldozer israeliani hanno demolito gli edifici dell'UNRWA nella parte occupata di Gerusalemme Est. Keystone

L’agenzia dell’ONU per i rifugiati palestinesi sta attraversando la peggiore crisi della sua storia. Sottoposta a pressione politica, finanziariamente fragile e sempre più marginalizzata a Gaza, l’UNRWA vede il proprio futuro farsi cupo.

12 minuti

Dorian Burkhalter

Basato a Ginevra, mi occupo dell'attività delle Nazioni Unite e di altre organizzazioni internazionali. La mia attenzione è rivolta agli aiuti umanitari, ai diritti umani e alla diplomazia della pace. Ho studiato economia e commercio all'Università di Losanna prima di seguire una formazione da giornalista e di entrare a far parte di SWI swissinfo.ch nel 2021. Altre lingue: 2 Français fr Quel futur pour l’UNRWA? originale Di più Quel futur pour l’UNRWA?

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Al momento di lasciare il suo incarico, il 31 marzo, Philippe Lazzarini, Commissario generale dell’agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati palestinesi (UNRWA), non ha nascosto la sua preoccupazione per il futuro dell’organizzazione, confrontata a “sfide immense”. “L’UNRWA è vicina a non essere più sostenibile”, ha messo in guardia Lazzarini durante una conferenza stampa al Palais des Nations di Ginevra.

Fondata nel 1949 per fornire sostegno ai rifugiati palestinesi sfollati a causa della guerra del 1948, l’UNRWA fornisce da allora servizi di base in ambito educativo e sanitario a diversi milioni di persone in Medio Oriente. Se oggi l’organizzazione svolge funzioni quasi statali, in origine era nata per offrire solo un aiuto temporaneo. Tuttavia, in assenza di una soluzione politica al conflitto israelo-palestinese, il suo mandato è stato invece sistematicamente rinnovato.

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Dall’inizio della guerra a Gaza, iniziata in risposta agli attacchi di Hamas contro Israele del 7 ottobre 2023, l’UNRWA subisce una pressione intensa. In poco più di due anni, i bombardamenti israeliani hanno ucciso quasi 400 dei 13’000 dipendenti dell’agenziaCollegamento esterno nell’enclave palestinese, mentre centinaia dei suoi edifici sono stati distrutti. Un bilancio senza precedenti nella storia dell’ONU.

Nel gennaio 2026 la tensione ha raggiunto un nuovo picco, quando Israele ha demolito i locali dell’UNRWA a Gerusalemme Est occupata, dopo aver vietato le attività dell’agenzia sul proprio territorio.

Eliminare l’UNRWA è “un obiettivo di guerra”

“La sua eliminazione è diventata un obiettivo di guerra”, ha detto Philippe Lazzarini, evocando gli attacchi israeliani contro l’agenzia. Secondo lui, l’UNRWA è oggetto di una “campagna di disinformazione” del Governo israeliano, che afferma che l’organizzazione sia infiltrata da Hamas e non sia più operativa nei Territori palestinesi. L’obiettivo di Tel Aviv sarebbe erodere il sostegno della comunità internazionale e i diritti della popolazione palestinese nel quadro di una soluzione del conflitto, ha aggiunto Lazzarini.

Da sempre ostile all’UNRWA, Israele ritiene che l’agenzia perpetui il conflitto israelo-palestinese permettendo la trasmissione dello status di rifugiato da una generazione all’altra. Dal lato palestinese, il fatto che l’agenzia tenga un registro dei rifugiati è invece percepito come il riconoscimento di un diritto al ritorno, una rivendicazione alla quale si oppone il Governo israeliano.

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Dal 2024 Israele accusa l’UNRWA di venir meno al suo dovere di neutralità e diversi membri del suo personale di aver partecipato ai massacri del 7 ottobre. L’agenzia, che nega le accuse, ha risposto sospendendo gli impiegati coinvolti.

Queste accuse sono state oggetto di diverse inchieste. La prima, condotta dall’ex ministra degli Esteri francese Catherine Colonna, ha concluso che l’UNRWA dispone di meccanismi per garantire la propria neutralità, anche se, ha scritto, ci sono margini di miglioramento. La secondaCollegamento esterno, interna all’ONU, ha indicato di non avere alcuna prova, o prove insufficienti, riguardo a dieci dei 19 dipendenti accusati da Israele. Per gli altri nove, ha concluso che potrebbero essere stati coinvolti negli attacchi, senza però poterlo affermare con certezza.

Sospensione dei finanziamenti all’UNRWA

Le accuse mosse da Israele hanno spinto diversi Paesi, tra cui Stati Uniti e Svizzera, a interrompere i contributi finanziari all’agenzia ONU. L’anno successivo Berna ha infine ripristinato il suo finanziamento, pur dimezzato a un totale di dieci milioni di franchi. Fino a quel momento maggiore donatore, Washington ha posto fine al suo sostegno nel 2025. Nel 2023 il Paese le aveva versato 422 milioni di dollari.

“L’UNRWA viene lentamente soffocata”, stima Max Rodenbeck, direttore del progetto Israele‑Palestina presso l’ONG Crisis Group di Londra. “È quasi certo che l’agenzia non sopravviverà nella sua forma attuale”, aggiunge, sottolineando le pressioni finanziarie e politiche cui è sottoposta.

L’UNRWA è confrontata a difficoltà di bilancio anteriori alla guerra a Gaza. Il suo finanziamento dipende in larga misura dai contributi volontari degli Stati e varia quindi di anno in anno. Nel 2025 l’organizzazione ha ricevuto circa 830 milioni di dollariCollegamento esterno, contro 1,33 miliardi nel 2024Collegamento esterno e 1,48 miliardi nel 2023.

Di recente l’agenzia ha dovuto ridurre del 20% gli stipendi del personale locale, mentre le risorse a disposizione le consentono di operare solo fino al mese di settembre, ha precisato Philippe Lazzarini.

Lo svizzero Philippe Lazzarini, ex Commissario generale dell’UNRWA, durante una conferenza stampa al Palazzo delle Nazioni, a Ginevra. Keystone / Salvatore Di Nolfi

Marginalizzata a Gaza

L’anno scorso Israele ha imposto restrizioni operative all’UNRWA. Il Parlamento israeliano ha approvato una legislazione che vieta le sue attività sul territorio nazionale e proibisce ai funzionari israeliani di collaborare con i suoi team. Questo divieto è stato giustificato da interessi di sicurezza israeliani e da accuse di collusione tra l’UNRWA e Hamas.

All’inizio dell’anno Israele ha demolito i locali dell’UNRWA a Gerusalemme Est occupata, violando così l’immunità accordata agli edifici dell’ONU.

Philippe Lazzarini lo ha riconosciuto: l’UNRWA – che ha svolto un ruolo chiave nella distribuzione degli aiuti d’emergenza all’inizio della guerra a Gaza – non è più in grado di fornire assistenza alimentare alla popolazione gazawi, poiché Israele vieta ai suoi camion di accedere all’enclave.

“L’UNRWA è stata marginalizzata a Gaza”, sottolinea Max Rodenbeck, aggiungendo che “decine di migliaia di tonnellate di forniture dell’agenzia marciscono nei magazzini”.

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Secondo il suo Commissario generale, l’UNRWA rimane tuttavia “uno dei principali fornitori di cure sanitarie primarie, istruzione, approvvigionamento di acqua potabile, servizi di bonifica e igiene”, avendo persino “ampliato le sue attività” in questi ambiti a Gaza.

Da oltre sei mesi è ufficialmente in vigore un accordo di cessate il fuoco nell’enclave. Malgrado ciò, durante questo lasso di tempo più di 730 palestinesiCollegamento esterno, tra cui otto operatori umanitariCollegamento esterno, sono stati uccisi. A Ginevra, le agenzie dell’ONU denunciano regolarmente condizioni di sicurezza pericolose e un accesso insufficiente per le consegne umanitarie.

L’Esercito israeliano (IDF) accusa HamasCollegamento esterno di violare la tregua e sostiene di “eliminare terroristi”. Nega di bloccare l’accesso degli aiuti umanitari a Gaza, affermando di “mettere al sicuroCollegamento esterno” le consegne affinché non finiscano nelle mani di Hamas.

L’UNRWA esclusa dal piano di pace

Mentre sta per iniziare la seconda fase del piano di pace di Donald Trump, ritardata dalla guerra in Iran, Philippe Lazzarini ha ammesso di ignorare “quale margine di manovra” sarà concesso all’organizzazione.

Interrogato sul suo futuro, ha detto di auspicare che “l’agenzia ritrovi il suo carattere temporaneo”, aggiungendo di aver “esortato gli Stati membri a valorizzare il personale e l’esperienza dell’UNRWA a Gaza, che rappresentano una risorsa essenziale per l’attuazione efficace della risoluzione 2803 del Consiglio di sicurezza”. Lo svizzero ha chiesto che i servizi essenziali dell’agenzia continuino a essere forniti, “coinvolgendola al contempo nella costruzione della futura istituzione palestinese che, al termine di un processo politico, diventerebbe la beneficiaria delle sue attività”.

Adottata il 17 novembre 2025 a New York, la risoluzione 2803Collegamento esterno approva il piano in 20 punti del presidente statunitense volto a porre fine alla guerra. Il testo riconosce la legittimità del Consiglio della pace, guidato da Donald Trump, come “amministrazione transitoria” incaricata di definire le modalità del “ri-sviluppo” dell’enclave. Quest’ultimo ha creato a gennaio un Comitato nazionale per l’amministrazione di Gaza, composto da 15 tecnocrati, incaricato di assicurare la governance transitoria.

Appena menzionata nel testo, l’ONU è descritta come “un’organizzazione cooperante” per la distribuzione dell’aiuto umanitario. E se il nome di Donald Trump vi appare sei volte, quello dell’UNRWA è assente.

Interrogato sul ruolo dell’agenzia durante la sua visita a Ginevra il 22 aprile, Jeff Bartos, ambasciatore degli Stati Uniti per la gestione e la riforma dell’ONU, ha dichiarato: “Il segretario [di Stato] è stato molto chiaro: l’UNRWA è finita. E come sottolinea il piano in 20 punti, per l’amministrazione di Gaza ci concentreremo sul Comitato nazionale”.

In questo contesto è “molto difficile” sapere quale sarà il futuro dell’agenzia, osserva Max Rodenbeck. “Il suo avvenire è da tempo oggetto di dibattito. Alcune proposte prevedono di ridurne il campo d’azione o di concentrarsi su alcuni aspetti del mandato”. Modificare quest’ultimo richiederebbe tuttavia l’accordo dell’Assemblea generale, dove siedono i 193 Paesi membri dell’ONU.

Contattata sul futuro dell’organizzazione, la Missione di Israele presso le Nazioni Unite a Ginevra indica che “l’UNRWA non è parte della soluzione, ma del problema” e ricorda che il Paese “non coopererà” con l’agenzia, conformemente alla propria legislazione. Per quanto riguarda l’invio di aiuti a Gaza, aggiunge che “come in altri conflitti nel mondo, agenzie specializzate dell’ONU e ONG lavorano sul terreno e gli aiuti vengono consegnati”, vedendo in ciò la prova che l’agenzia “non è indispensabile”.

Chi prenderà il posto di Lazzarini?

Il successore di Philippe Lazzarini, che ha lasciato il suo incarico alla fine di marzo, non è ancora noto. La nomina spetta al Segretario generale Antonio Guterres, che potrebbe tuttavia lasciare questo compito al prossimo capo dell’ONU, che lo sostituirà il prossimo anno.

Nel frattempo, Christian Saunders, alto funzionario presso la sede di New York, assicura l’interim, come aveva già fatto dopo la partenza di Pierre Krähenbühl nel 2019.

Interrogato sul profilo ideale, Max Rodenbeck risponde: “Ci vorrebbe una persona capace di occuparsi allo stesso tempo della situazione a Gaza e di raccogliere fondi per l’agenzia; due aspetti difficili da conciliare. E come potete immaginare, non è un posto di lavoro che molte persone abbiano voglia di occupare”.

Testo riletto e verificato da Virginie Mangin / livm / ptur

Traduzione con il supporto dell’IA/tins

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