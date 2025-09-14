The Swiss voice in the world since 1935
Democrazia
In primo piano
Vedi tutte le storie di questo tema
Democrazia diretta in Svizzera
Newsletter
Vedere tutte le newsletter

Giornate del patrimonio attirano 43’000 persone in Svizzera

Keystone-SDA

Circa 43'000 persone hanno partecipato fra ieri e oggi in Svizzera alle 32esima edizione delle Giornate europee del patrimonio.

Questo contenuto è stato pubblicato al
2 minuti

(Keystone-ATS) Si tratta di una manifestazione culturale annuale organizzata congiuntamente dal Consiglio d’Europa e dall’Unione Europea che vede in particolare aperti al pubblico gratuitamente o con iniziative speciali monumenti, siti storici e musei e luoghi spesso non accessibili.

Il tema di quest’anno era “Storie di architettura”. Le visite guidate, i seminari e gli spettacoli erano incentrati “sui sorprendenti e sfaccettati racconti che si celano in ogni edificio, sito caratteristico d’interesse storico, reperto archeologico, stabile industriale dismesso o sito storico-culturale”, hanno indicato oggi gli organizzatori elvetici.

Particolare interesse hanno destato gli eventi organizzati nell’ambito del 50esimo anniversario dell’Anno europeo del patrimonio architettonico tematizzanti un patrimonio culturale finora spesso trascurato come l’istituto per l’infanzia d’altri tempi, poi diventato “Centro italiano” a Stans (NW), l’orfanotrofio di Herisau (AR), i quartieri proletari a Gerlafingen (SO) o le baracche per lavoratori stagionali a Bienne (BE) o Ginevra. Sempre in quest’ambito hanno avuto luogo anche visite guidate a Zurigo o Worblaufen (BE) di edifici di donne pioniere dell’architettura che evidenziano come hanno caratterizzato l’immagine urbana.

Quest’anno hanno avuto luogo complessivamente 414 eventi – spesso replicati – in tutti i cantoni della Svizzera e nel Principato del Liechtenstein. Le prossime Giornate europee del patrimonio si terranno il 12 e 13 settembre 2026 e affronteranno il tema del patrimonio culturale a rischio e delle minacce a cui è esposto il patrimonio culturale anche nella Confederazione.

Articoli più popolari

I più discussi

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Katy Romy

Il Paese in cui vivete offre una e-ID? Quali sono i vantaggi di questo strumento digitale o quali timori suscita?

Condividete le vostre esperienze: il Paese in cui vivete ha già introdotto un'e-ID? Questo strumento vi rende la vita più facile?

Partecipa alla discussione
17 Mi piace
21 Commenti
Visualizza la discussione

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Giannis Mavris

Come vedete il futuro del vostro continente?

Alcune regioni del mondo vivono con la promessa di un futuro in costante miglioramento. Ma come si presenta in realtà?

Partecipa alla discussione
35 Mi piace
26 Commenti
Visualizza la discussione

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Céline Stegmüller

Avete antenati svizzeri? State programmando un viaggio per visitare i luoghi in cui vivevano?

Siamo molto interessati a conoscere la vostra ricerca genealogica.

Partecipa alla discussione
34 Mi piace
67 Commenti
Visualizza la discussione
Altre discussioni

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR