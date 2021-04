Giovani Verdi: iniziativa responsabilità ambientale

L'economia deve iniziare a mettere al centro la protezione dell'ambiente in maniera chiara, secondo i Giovani Verdi. Immagine d'archivio. KEYSTONE/GAETAN BALLY sda-ats

04 aprile 2021

I Giovani Verdi hanno deciso di lanciare un'iniziativa per la responsabilità ambientale, rendono noto in un comunicato. Il testo chiede un cambiamento fondamentale del sistema economico, che metta al centro la protezione dell'ambiente in maniera chiara.

Il lancio dell'iniziativa è stato deciso in occasione dell'assemblea generale odierna, tenutasi online. Il testo è stato approvato, con qualche astensione, dagli oltre 100 partecipanti, ha detto all'agenzia Keystone-ATS Julia Küng, co-presidente della sezione giovanile ambientalista. La raccolta firme dovrebbe scattare in agosto.

Secondo i Giovani Verdi, le "belle dichiarazioni d'intenti" in materia di protezione del clima non sono sufficienti. Una trasformazione dell'economia e della società è necessaria, secondo quanto si legge nella nota.

L'obiettivo è che tutte le attività economiche in Svizzera si sviluppino all'interno dei limiti naturali della Terra, ovvero soglie che, se oltrepassate, mettono in pericolo la vita umana. Questi limiti sarebbero suddivisi in sei ambiti: clima, biodiversità, consumo d'acqua, utilizzo del suolo, inquinamento atmosferico e apporto di azoto e fosforo. Anche le importazioni dovrebbero venire prese in considerazione.

Entro agosto verrà redatto il testo definitivo.