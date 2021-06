Giovani Verdi Liberali favorevoli a matrimonio per tutti

Giovani Verdi Liberali favorevoli al matrimonio per tutti KEYSTONE/DPA-Zentralbild/RALF HIRSCHBERGER sda-ats

I Giovani Verdi Liberali, riuniti oggi in assemblea online, hanno approvato all'unanimità il "matrimonio per tutti". La votazione in merito a questa modifica del Codice Civile è prevista il 26 settembre.

"È una cosa ovvia e un altro passo verso l'uguaglianza per la comunità LGBTQIA+. Ci impegneremo anche nei passi successivi per l'uguaglianza tra tutti i cittadini, in particolare l'apertura dell'adozione a tutte le coppie", ha affermato Virginie Cavalli, co-presidente della formazione politica, citata in una nota.

Il partito ha anche discusso dell'iniziativa "Per un'imposizione individuale a prescindere dallo stato civile (Iniziativa per imposte eque)", per la quale è in corso la raccolta di firme. Secondo Virginie Cavalli, è necessario lottare contro la discriminazione di genere e andare verso una maggiore parità. A suo avviso questo sistema avrebbe un effetto benefico sull'economia, rendendo disponibili molti lavoratori qualificati sul mercato del lavoro svizzero.