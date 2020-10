Giura: il Parlamento resta orientato a destra, ma avanzano i Verdi

David Eray del PCSI e Stephane Babey (PPD) discutono a margine dell'appuntamento alle urne di ieri. Nel parlamento del canton Giura la destra mantiene la maggioranza nella prossima legislatura KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT sda-ats

Questo contenuto è stato pubblicato il 19 ottobre 2020 - 14:28

(Keystone-ATS)

I Verdi guadagnano terreno anche nel canton Giura, ma il Parlamento rimane orientato a destra. I risultati delle elezioni cantonali, pubblicati oggi poco prima di mezzogiorno, vedono anche i Verdi liberali entrare nel legislativo con due eletti.

In totale si sono presentati 457 candidati per i 60 seggi disponibili, ma per conoscere i nomi degli eletti si sono dovute attendere quasi 24 ore dalla chiusura delle urne: a causa delle difficoltà nel conteggio delle schede in due comuni, la Cancelleria ha dovuto effettuare un riconteggio questa mattina.

A uscirne da vincitori sono soprattutto i Verdi, che passano da 4 a 7 eletti. Il Partito socialista sale a 13 (+1), mentre la sinistra alternativa CS-POP riesce a conservare i suoi due seggi. Diminuiscono invece i cristiano-sociali indipendenti (PCSI), che ora avranno solo sei eletti (-2).

Un arretramento si riscontra anche fra i partiti di destra: nel Parlamento giurassiano i rappresentanti saranno 7 per l'UDC (-1) e 8 per il PLR (-1). Perde invece due seggi il PPD, che passa da 17 a 15 membri, sebbene alla fine di questa legislatura fossero rimasti 14 dopo la partenza di tre parlamentari "dissidenti".

La destra vede restringersi il margine per la maggioranza del legislativo nella prossima legislatura: PPD, PLR e UDC contano 30 membri, a cui si aggiungono due seggi ottenuti dai Verdi liberali. PS, Verdi, CS-POP e PCSI completano il Parlamento con 28 eletti.