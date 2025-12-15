Giura bernese: arrestato uomo ricercato dalla polizia

Keystone-SDA

È stato arrestato nella notte l'uomo ricercato da ieri nel Giura bernese dopo una lite. Le forze dell'ordine avevano descritto l'individuo come "presumibilmente armato e pericoloso".

1 minuto

(Keystone-ATS) L’annuncio del fermo, avvenuto verso l’01.15, è stato dato stamattina dalla polizia bernese e dalla procura regionale del Giura bernese-Seeland in una nota. Il diretto interessato alloggiava presso un conoscente a Tavannes (BE) e non ha opposto resistenza. Una pistola è stata rinvenuta sul posto e sequestrata, viene precisato nel comunicato.

Per rintracciare l’uomo, sulla trentina, era stata lanciata un’operazione su vasta scala. La polizia aveva inizialmente invitato i residenti di Reconvilier (BE) e della zona circostante a restare nelle proprie abitazioni. Nelle ricerche sono stati impiegati anche dei cani e un drone. La strada tra Tavannes e Reconvilier è rimasta chiusa per diverse ore.

Secondo le informazioni raccolte finora, ieri mattina presto a Tavannes si sarebbe verificata una lite, con un uomo che avrebbe minacciato diversi conoscenti all’interno di un condominio, prima di allontanarsi e far perdere le proprie tracce. La porta di un appartamento di questo edificio presentava segni di colpi di arma da fuoco. Nessuno è rimasto ferito. Un’indagine dovrà ora stabilire l’esatta sequenza dei fatti e il movente.