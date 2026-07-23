Givaudan: crescita organica nel primo semestre, ma pesa il franco

Keystone-SDA

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Givaudan ha beneficiato di una crescita organica nel primo semestre, con un'accelerazione nel secondo trimestre: l'effetto negativo dei cambi ha però portato a una flessione del fatturato in franchi.

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(Keystone-ATS) Stando ai dati diffusi oggi, la multinazionale ginevrina numero uno al mondo nel settore degli aromi e dei profumi ha visto i ricavi attestarsi a 3,8 miliardi di franchi, con una diminuzione su base annua dell’1,7%. A perimetro costante e al netto degli effetti valutari si registra invece un incremento del 3,6%. L’utile operativo a livello Ebitda (cioè prima di interessi, imposte, svalutazioni e ammortamenti) è sceso del 13% a 820 milioni, mentre i profitti netti si sono attestati a 475 milioni (-20%).

“Siamo soddisfatti dei nostri risultati finanziari solidi e costanti registrati nel primo semestre”, afferma il CEO Christian Stammkoetter, citato in un comunicato. “Nonostante le continue sfide geopolitiche e macroeconomiche, la nostra attività ha continuato a mostrare un buon slancio di crescita e una redditività ai vertici del settore”, aggiunge il manager 55enne tedesco in carica da inizio marzo.

Il dato sulla crescita organica dei proventi è superiore alle attese degli analisti, mentre quello relativo all’Ebitda è inferiore alle aspettative. Per conoscere la reazione della borsa alle novità odierne occorre attendere l’apertura del mercato alle 09.00. Dall’inizio dell’anno il corso della azione Givaudan – che è compresa fra i 20 titoli che compongono l’indice principale SMI – è salito del 9%, mentre negativa è la performance sull’arco di dodici mesi (-7%) e di cinque anni (-25%).

Givaudan è stata fondata nel 1895 a Zurigo da due fratelli, Léon e Xavier Givaudan, ma le sue radici vengono fatte risalire sino al 1768 e alle profumerie di Grasse, in Provenza. Nel 1898 l’azienda si spostò a Ginevra e creò uno stabilimento a Vernier. Oggi il gruppo è presente in tutto il mondo con decine di siti di produzione. Givaudan stima che la sua quota di mercato nei settori di attività di sua competenza sia la più ampia fra le imprese attive nel ramo.