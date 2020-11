Givaudan: partnership con gruppo danese Novozymes per la ricerca

Il gruppo ginevrino Givaudan, leader mondiale nel settore degli aromi e dei profumi, ha avviato una partnership con il gruppo danese Novozymes (foto d'archivio) KEYSTONE/MARTIAL TREZZINI sda-ats

Questo contenuto è stato pubblicato il 13 novembre 2020 - 07:42

Il gruppo ginevrino Givaudan ha deciso di intraprendere un partenariato con la danese Novozymes. I due colossi, che non hanno rivelato i dettagli finanziari dell'operazione, collaboreranno allo sviluppo di ingredienti e di tecnologie innovative.

Questa partnership è in linea con le priorità strategiche di Givaudan per il 2025, che mira ad ampliare la sua offerta, ha indicato oggi in una nota il leader mondiale nel settore degli aromi e dei profumi.

Il gruppo danese Novozymes, che dal canto suo si presenta come il leader mondiale delle soluzioni biologiche, è specializzato nello sviluppo di enzimi e di microrganismi.