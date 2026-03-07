GL: dal letto del fiume spunta un proiettile fumogeno per mortaio

Keystone-SDA

Insolito ritrovamento oggi a Glarona: nel letto del fiume Linth è stato rinvenuto un proiettile fumogeno per mortaio. L'ordigno era vuoto e stando alla polizia cantonale non rappresentava alcun pericolo per la popolazione.

(Keystone-ATS) La presenza dell’oggetto, individuato poco fuori dal centro della città, è stata segnalata alle autorità nel primo pompeggio da un passante, scrive la polizia glaronese in un comunicato.

Le forze dell’ordine hanno messo in sicurezza la munizione di artiglieria e informato il servizio competente per gli ordigni inesplosi. Gli accertamenti hanno infine stabilito che si è trattato di un proiettile fumogeno da mortaio vuoto.