GL: due dispersi in SUP nel Walensee dopo un’improvvisa burrasca

Keystone-SDA

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Due persone in SUP sono disperse da ieri sera nel Walensee in seguito a improvvise e violente folate di vento. Facevano parte di un gruppo di cinque persone su tavole da stand up paddle che si sono trovate in difficoltà in mezzo al lago.

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(Keystone-ATS) La burrasca ha colto di sorpresa il gruppo, al centro del lago, tra il comune di Weesen (SG) e l’ex area di sosta di Mühlehorn (GL), indica oggi in una nota la polizia cantonale glaronese.

Due persone sono riuscite a raggiungere a nuoto la riva. Un’altra persona è stata portata in salvo dal servizio di soccorso lacustre.

Alle ricerche hanno partecipato anche la Rega, le pattuglie delle polizie cantonali di San Gallo e Glarona, nonché altre organizzazioni di intervento. Sono stati impiegati anche droni, ma finora non è stato possibile rintracciare le due persone.

Le ricerche proseguono anche oggi. Per motivi di privacy, non vengono fornite ulteriori informazioni sulle persone disperse, precisa la polizia nel comunicato.