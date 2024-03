GL: elezione suppletiva, vince il candidato UDC

2 minuti

(Keystone-ATS) Nel canton Glarona l’UDC ha conquistato un seggio al Consiglio degli Stati finora detenuto dal PLR: nel secondo turno dell’elezione suppletiva il democentrista Thomas Tschudi ha battuto la centrista Daniela Bösch-Widmer. La partecipazione è stata del 39,66%.

L’elezione suppletiva si è resa necessaria dopo l’elezione del Landamano (presidente del governo) Benjamin Mühlemann (PLR) al Consiglio degli Stati lo scorso ottobre. Il Consiglio di Stato glaronese è ora composto da due esponenti dell’UDC (+1), uno del PLR (-1), uno del Centro e uno del PS.

Oggi Tschudi ha ottenuto 5167 preferenze, Bösch-Widmer 5093. Al primo turno, svoltosi il 3 marzo, quest’ultima aveva chiuso in testa (con 4587 preferenze), seguita da Tschudi (4268) e dal liberale-radicale Roger Schneider (2436). Quest’ultimo non si è presentato al secondo turno.

Il fattore decisivo di questo ballottaggio era sapere su chi i voti del PLR si sarebbero riversati. La sorpresa non è stata la vittoria di Tschudi, ma il risicato vantaggio che questi ha avuto su Bösch-Widmer (74 schede). A Glarona gli elettori del PLR sono infatti tradizionalmente più vicini all’UDC che al Centro.

Lo stesso Tschudi ha detto di essere riuscito ad ottenere i voti delPLR, “ma non nella misura in cui ci si sarebbe potuti aspettare”. Detto ciò, il democentrista ha affermato di essere felice che ciò sia bastato per essere eletto.

“Sono arrivata seconda, non importa se con un distacco risicato”, ha sostenuto da parte sua Bösch-Widmer. “Sapevo che sarebbe stato difficile”, ha aggiunto.