GL: incidente mortale a margine Festa federale di lotta svizzera

Keystone-SDA

Un incidente mortale si è verificato ieri sera a margine della Festa federale di lotta svizzera e giochi alpestri (ESAF) a Mollis (GL): un 33enne è stato investito da un treno tra Netstal e Näfels, nei pressi del campeggio ufficiale dell'ESAF.

1 minuto

(Keystone-ATS) L’uomo, per motivi sconosciuti si trovava sui binari ed è stato colpito dal treno rimanendo ferito mortalmente, ha comunicato oggi la polizia cantonale glaronese.

L’accesso ai binari vicino al campeggio è circondato da recinzioni alte circa due metri, precisa la nota. La procura e la polizia cantonale indagano sul motivo per cui l’uomo ha lasciato il sentiero ufficiale e come è riuscito ad andare sui binari nonostante le recinzioni.

Sul treno c’erano circa 40 persone, che non hanno riportato ferite e sono state assistite da un care team.

Il traffico ferroviario nella regione di Glarona è stato interrotto per diverse ore, comportando un ritardo nel rientro a casa per molti partecipanti alla Festa federale di lotta svizzera, secondo un comunicato della notte delle FFS.