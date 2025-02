GL: lupo si avvicina a bimbo, abbattuto

Guardiacaccia hanno abbattuto un lupo ad Elm, nel canton Glarona, ieri sera, dopo che due settimane fa l'animale si era avvicinato pericolosamente ad un bambino. Lo hanno annunciato oggi le autorità cantonali in un comunicato.

(Keystone-ATS) Il 23 gennaio 2025 – in pieno giorno – un bambino di quattro anni si era imbattuto in una coppia di lupi, uno dei quali aveva iniziato poi ad avvicinarsi pericolosamente verso di lui, scrive il Dipartimento dell’ambiente glaronese. Adulti erano subito accorsi in direzione del piccolo, riuscendo a scacciare l’animale con forti grida e urla.

L’episodio si era registrato dopo “diverse altre segnalazioni e avvistamenti diurni” – da metà dicembre 2024 in poi – di grandi predatori nei pressi di centri abitati e zone molto frequentate, precisano le autorità.

Il Cantone ha quindi incaricato l’abbattimento a seguito del comportamento di questi esemplari giudicato “altamente problematico”. Un adulto maschio è stato quindi ucciso ieri sera nei pressi di una carcassa di capriolo, che era riuscito ad azzannare in una prateria ai margini del paesino, a circa 1’000 metri di altitudine (la frazione di Elm conta circa 700 abitanti).

“Nessun pericolo per la popolazione”

Il Gruppo Lupo Svizzera (GLS) ha criticato la decisione presa dal Cantone: “Le segnalazioni e gli avvistamenti in questione non indicano un comportamento aggressivo dei lupi, ma mostrano piuttosto come questi animali non abbiano finora fatto brutte esperienze con l’uomo”, scrivono gli ambientalisti in un comunicato.

“Pertanto, sarebbe più appropriato intraprendere della azioni di dissuasione, poiché a differenza dei lupi morti, i lupi dissuasi potrebbero ancora imparare qualcosa”, aggiungono.

“Dalle varie descrizioni degli avvistamenti non si può dedurre una minaccia immediata per la sicurezza della popolazione”, sottolinea GLS. “Per l’essere umano, il lupo selvatico rappresenta un rischio talmente basso che non può nemmeno essere quantificato statisticamente”, conclude l’associazione.