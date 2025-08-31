The Swiss voice in the world since 1935
Democrazia diretta in Svizzera
GL: presidente della Confederazione promuove valori lotta svizzera

Keystone-SDA

In occasione della Festa federale di lotta svizzera e giochi alpestri (ESAF) a Mollis (GL), la presidente della Confederazione Karin Keller-Sutter ha promosso i valori che vi vengono vissuti.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) La lotta svizzera consente una festa pacifica ed è espressione dell’attaccamento alla Svizzera, ha dichiarato.

Come lottatrice non farei una bella figura, ha scherzato la presidente della Confederazione. Per questo, dovrei crescere di 30 cm e raddoppiare il mio peso, ha affermato Keller-Sutter davanti a 56’500 spettatori nella più grande arena provvisoria del mondo.

Valori quali il rispetto reciproco, la stima e il cameratismo dovrebbero essere maggiormente rappresentati nella Confederazione anche al di fuori dello sport della lotta svizzera. “Attualmente è particolarmente importante restare uniti”, ha aggiunto Keller-Sutter in riferimento alle sfide economiche e di politica estera del Paese.

La consigliera federale ha inoltre sottolineato che la Svizzera è affidabile e a volte prevedibile, ma qui si rispetta la legge e si agisce in modo democratico. “Siamo sinonimo di correttezza e rispetto e cerchiamo compromessi”.

