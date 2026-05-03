GL: si è svolta la Landsgemeinde, focus su finanze e alloggi

Keystone-SDA

Si è svolta oggi, come da tradizione la prima domenica di maggio, la Landsgemeinde del canton Glarona. Durante quattro ore, i presenti hanno votato su varie proposte, svariando da temi finanziari alla politica abitativa.

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(Keystone-ATS) La Landsgemeinde è l’organo legislativo supremo cantonale. Tutti gli aventi diritto – basta avere compiuto i 16 anni – possono presentarsi in piazza, partecipare alle decisioni per alzata di mano e depositare delle proposte.

Le questioni legate alle finanze hanno dominato l’agenda. L’aliquota fiscale del 58% rimarrà in vigore anche il prossimo anno, nonostante la difficile situazione delle casse. Inoltre, nell’ambito di un pacchetto di risparmi, in futuro i pendolari potranno detrarre un massimo di 6000 franchi per le spese di viaggio (finora non esisteva alcun limite). Respinta invece la proposta di eliminare i rimborsi per i tragitti degli apprendisti che si recano a scuola.

Bocciata pure una proposta dei Verdi liberali, volta ad aumentare la quota di alloggi ad affitto moderato. Essa prevedeva la stesura di una legge entro quattro anni, ma gli oppositori hanno sostenuto che i comuni già ora dispongono degli strumenti per assegnare terreni a enti di edilizia sociale.

Un progetto presentato da governo e parlamento verteva sui miglioramenti relativi ai sussidi per i premi di cassa malati, a cui andranno dedicati maggiori risorse. A Glarona nessuno dovrà spendere più del 15% del proprio reddito disponibile per questa voce e chi avrà diritto alla riduzione la riceverà in automatico, senza dover presentare domanda.

Buone notizie pure per gli allevatori che perdono animali a causa di attacchi di predatori. Essi otterranno infatti un risarcimento non solo quando è “chiaramente provato” che l’aggressione è stata causata da un lupo, ma anche nei casi in cui ciò è “altamente probabile”.

All’inizio della Landsgemeinde è stato eletto in qualità di Landamano, ovvero il presidente del governo cantonale, Markus Heer (PS). Questi prende il posto di Kaspar Becker (Centro), il cui mandato di due anni scadeva oggi.

Glarona, assieme ad Appenzello Interno, è il solo cantone a mantenere la Landsgemeinde. Questa forma di democrazia diretta ha più di 600 anni: si tenne per la prima volta nel lontano 1387.