Democrazia diretta in Svizzera
GL: tre giorni di Festa federale di lotta svizzera a Mollis

Keystone-SDA

La Festa federale di lotta svizzera e giochi alpestri (ESAF) si è aperta ufficialmente questa mattina alle 10:00 a Mollis (GL), nel comune di Glarona Nord. Fino a domenica sono attesi circa 350'000 visitatori.

Questo contenuto è stato pubblicato al
2 minuti

(Keystone-ATS) È la prima volta che il più importante torneo di lotta svizzera, a cadenza triennale, si tiene nel Canton Glarona. Da domani mattina, 274 lottatori provenienti da tutta la Svizzera si affronteranno nell’enorme arena provvisoria di 56’500 posti. Il combattimento finale, che consacrerà il nuovo “re della lotta svizzera” è previsto per le 16:45 di domenica.

La più grande arena provvisoria

Il sito della festa si estende su 70 ettari e include 40 stand di ristorazione e dieci tendoni per ospitare i visitatori.

Nel fine settimana, verranno serviti fino a 270’000 litri di birra e 24’000 litri di vino, nonché 450’000 salsicce, quattro tonnellate di pane e 125’000 caffè. I posti nella più grande arena provvisoria al mondo sono a pagamento, mentre l’accesso al sito della festa è gratuito.

Gli organizzatori, che hanno sviluppato il progetto sull’arco di 15 anni, chiedono ai visitatori di recarsi a Mollis con i trasporti pubblici. Per l’occasione le FFS e la Südostbahn mettono in servizio 500 treni speciali con 170’000 posti a sedere.

Un toro gigante

Un toro di legno alto 20 metri e battezzato “Max” sovrasta il sito. L’imponente scultura è stata creata da oltre 500 apprendisti di 220 imprese.

L’ultima Festa federale di lotta si è tenuta nel 2022 a Pratteln (BL). La prossima si terrà, invece, a Thun (BE) nel 2028.

