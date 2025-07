Gli europei femminili si svolgono nella calma

Dopo due settimane di festa calcistica per gli europei femminili, le polizie delle sedi delle partite stilano un bilancio positivo: non si registrano episodi di violenza rilevanti e tutto si svolge nella calma, in un clima festoso.

(Keystone-ATS) La fase a gironi del torneo continentale è terminata domenica e ha attirato, secondo quanto comunicato dall’Unione delle federazioni calcistiche europee Uefa, 461’582 spettatori negli stadi. Il grande afflusso non ha però generato problemi all’ordine pubblico.

Per la polizia di Zurigo si tratta di un successo. Al Letzigrund si sono recate 67’694 persone, il tutto senza alcun disguido. Stesso discorso anche per le Fan zone in città. Grazie all’ambiente festante e tranquillo, anche lo sforzo degli agenti è contenuto: rispetto a una partita a rischio di calcio maschile, il dispiegamento è decisamente inferiore. Non vengono però fornite cifre precise.

Anche la polizia di Basilea, in un incontro stampa svoltosi ieri, ha parlato di una bella festa calcistica. “Mi piacerebbe che fosse così anche per il calcio maschile”, ha detto il portavoce Stefan Schmitt a Keystone-ATS. 102’361 persone sono andate al St. Jakob, mentre fra le 5000 e le 10’000 hanno visitato le zone dedicate ai tifosi. Fra i 2000 e i 10’000 spettatori hanno poi partecipato alle marce.

Pure nel canton Berna si sottolinea che attualmente non si registrano problemi maggiori. Visto che la manifestazione è ancora in corso, si è però rinunciato a fare già un bilancio.

Metà del pubblico è femminile

Oltre 66’400 tifosi si sono poi recati allo Stade de Genève, con oltre 10’000 che hanno partecipato alla marcia per Svizzera-Finlandia, ha sottolineato l’associazione Genève WEuro 25.

L’ambiente tranquillo è evidente: “Sono soprattutto famiglie a guardare le partite, le persone comprano quattro o sei biglietti alla volta”. Circa la metà del pubblico è poi di sesso femminile.

Quest’ultima valutazione è condivisa Sabine Horvath, responsabile del progetto Euro a Basilea: “Con il 50% di donne in tribuna l’ambiente è totalmente diverso rispetto a un torneo maschile. L’attenzione e l’entusiasmo per l’evento sono grandi”.