Gli ingredienti fondamentali del settore finanziario svizzero

La Svizzera ha trascorso generazioni costruendo un potente settore finanziario, famoso in tutto il mondo per ragioni sia positive che negative.

Le banche sono sinonimo di Svizzera tanto quanto il cioccolato o il formaggio – e hanno i propri ingredienti per adattarsi al mercato finanziario che si trasforma e affrontare le future sfide.

La ricetta prevede innanzitutto un centinaio di anni di esperienza nel gestire le ricchezze delle persone più benestanti del pianeta e delle loro famiglie.

Le radici delle banche private svizzere affondano nella storia a una profondità di circa 250 anni. All'inizio, erano il braccio finanziario delle case di commercio. Da allora sono cresciute, con almeno 2,2 bilioni di fondi esteri nelle loro casseforti.

Ma il primato elvetico come centro di gestione patrimoniale deve far fronte a una concorrenza agguerrita, in particolare asiatica e mediorientale.

Ciò è dovuto in parte alla transizione verso est del potere economico e dalla volontà delle persone più ricche di tenere i loro patrimoni più vicini a casa.

Altri fattori geopolitici stanno mettendo sotto pressione sla posizione privilegiata di centro finanziario della Svizzera. La finanza svolge anch'essa un ruolo nelle ambizioni politiche e nei conflitti.

L'invasione dell'Ucraina da parte della Russia ha scatenato una serie crescente di sanzioni economiche e finanziarie che necessitano la collaborazione delle banche svizzere.

Il centro finanziario elvetico è quindi obbligato a stare un passo avanti per mantenere la propria reputazione di potenza a livello globale. Questo richiede ingredienti freschi, ad esempio l'intelligenza artificiale e le tecnologie di registro distribuito come la blockchain.

La creazione di un settore fiorente di criptovalute ha aiutato la svizzera a stare al passo con la rapida evoluzione del mondo degli asset digitali.

La Svizzera si è inoltre imposta l'obiettivo di diventare un nuovo polo globale per la finanza sostenibile, che si batte per investimenti più responsabili.

Non tutte le ONG sono però convinte dalla qualità di questo ingrediente e continuano a bacchettare le banche elvetiche affinché le loro attività diventino più "verdi".

Non vi sono dubbi sull'importanza dell'industria finanziaria svizzera che rappresenta il 9% del rendimento economico interno e svolge un ruolo chiave sul piano internazionale.

Il settore bancario è stato comunque scosso dal crollo di Credit Suisse, che è stato acquisito "a basso prezzo" dalla rivale UBS, con la perdita di migliaia di posti di lavoro.

La vicenda ha acceso un vivace dibattito a livello nazionale. Le regole e le autorità di vigilanza sono abbastanza robuste per proteggere la Confederazione da una nuova crisi bancaria?

Il più fondamentale ingrediente dell'industria resta probabilmente il personale altamente qualificato che assume. Mantenere sempre alta la produzione di nuovi talenti sarà una delle sfide più importanti che il settore dovrà affrontare in futuro.

