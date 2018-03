Questo contenuto è stato pubblicato il 4 marzo 2018 15.57 04 marzo 2018 - 15:57

Il servizio pubblico di radio e tv in Svizzera continuerà ad essere finanziato tramite un canone obbligatorio: secondo le prime proiezioni, nella votazione popolare del 4 marzo, l'iniziativa popolare che voleva abolirlo è infatti stata seccamente bocciata .

Il canone per finanziare radio e tv di servizio pubblico in Svizzera non si tocca. Più di 7 votanti su 10 e tutti i Cantoni hanno sonoramente bocciato domenica l'iniziativa "No Billag", che chiedeva di abolirlo. Approvato invece trionfalmente il Nuovo ordinamento finanziario, che rinnova il diritto della Confederazione di prelevare due imposte pari al 65% del gettito fiscale.

Al termine di una lunga e infuocata campagna, il responso del popolo svizzero è stato chiaro e compatto: non si è registrata alcuna spaccatura tra le regioni linguistiche del Paese. L'iniziativa non ha trovato grazia nemmeno in Ticino, dove nei sondaggi della vigilia fautori e oppositori apparivano gomito a gomito: nel cantone italofono è stata spazzata via con un sorprendente 65,5% di no.



Sostenitori isolati

Gli introiti del canone sono utilizzati principalmente per finanziare le attività della Società svizzera di radiotelevisione (SSR). Una piccola parte serve anche a sostenere stazioni radiofoniche e televisive private che forniscono prestazioni di servizio pubblico. swissinfo.ch SWI swissinfo.ch è un’unità aziendale della SSR. È finanziata per la metà tramite il canone radiotelevisivo "Billag" e per l'altra metà con un contributo della Confederazione, stanziato dal parlamento federale. Fine della finestrella

Lanciata dalle sezioni giovanili dell'Unione democratica di centro (UDC, destra conservatrice) e del Partito liberale radicale (PLR, destra), l'iniziativa "No Billag" – dal nome della società che riscuote il canone per conto della Confederazione – chiedeva che la Confederazione non riscuotesse più alcun canone a partire dal 1° gennaio 2019. Essa voleva inoltre vietare alla Confederazione di finanziare programmi radiofonici e televisivi in tempo di pace.

Tra i partiti nazionali rappresentati nel parlamento federale, l'iniziativa era sostenuta solo dall'UDC. In Ticino in suo favore si è fortemente battuta la Lega. In campo economico era sostenuta dall'Unione svizzera delle arti e mestieri, l'organizzazione ombrello delle piccole e medie imprese.

Il campo degli avversari era nettamente più vasto: contro l'iniziativa si sono mobilitati in modo massiccio non solo gli altri partiti e altre cerchie dell'economia, ma anche i settori della cultura, dello sport e della società civile.

Sconfitti, ma non arresi

Pur avendo nettamente perso la battaglia "No Billag", i promotori dell'iniziativa relativizzano la sconfitta e restano sul piede di guerra. Nel loro mirino c'è la SSR.

Per Thomas Birbaum, vicepresidente del comitato d'iniziativa, il popolo ha ritenuto che il testo fosse troppo radicale, "ma ciò non vuol dire che gli svizzeri diano carta bianca" alla SSR. Per ora, i promotori non hanno voluto esprimersi sull'eventuale lancio di un'iniziativa per il dimezzamento del canone radio-TV, evocato durante la campagna per il voto.

"Non ho mai pensato che l'iniziativa potesse essere accettata", ha detto all'agenzia di stampa ats la deputata nazionale UDC, Nathalie Rickli. "Eravamo in anticipo sui tempi", ha aggiunto la Rickli, secondo la quale è però positivo il fatto che sia stata avviata una discussione sulla SSR.

La bocciatura così netta, secondo la parlamentare UDC, è dovuta alle promesse e alle concessioni fatte durante la campagna, come la diminuzione del canone, i tagli nel personale della SSR. Ora però, avverte, l'UDC si aspetta che le promesse siano concretizzate.

Riforme e risparmi alla SSR

"Sì, sono necessarie riforme", ha replicato il direttore generale della SSR Gilles Marchand ai microfoni della radio svizzera tedesca SRF. Per farle bisogna però rimanere in vita, cosa che per fortuna è successa, grazie al voto odierno, ha puntualizzato. "Ora la via è libera per una ripartenza": il risultato del voto, a suo avviso, costituisce infatti un segnale forte per il servizio pubblico, per le radio e televisioni regionali, nonché per l'insieme della società svizzera

"Dovremo concentrarci meglio sulle nostre priorità: informazione, cultura, mondo digitale", ha precisato Gilles Marchand, secondo il quale, la SSR dovrà anche collaborare maggiormente con altri partner.

Emittenti regionali battono cassa

Come un chiaro segnale di impegno del popolo svizzero nei confronti di un servizio pubblico nazionale e regionale è interpretato il risultato del voto da Telesuisse, l'associazione di categoria delle emittenti regionali, che rivendica ora il loro rafforzamento.

Per il presidente dell'organizzazione André Moesch, citato in un comunicato stampa, è adesso necessario discutere apertamente su una restrizione della pubblicità SSR, sull'abbandono di alcuni canali da parte dell'ente e sulla distribuzione dei proventi del canone fra SSR e fornitori di servizi regionali.

Sì ad oltre 40 miliardi di tasse federali

Benché messo in ombra dai dibattiti sull'iniziativa No Billag durante la campagna in vista della votazione del 4 marzo, l'altro quesito sottoposto all'elettorato lo stesso giorno in realtà rivestiva un'importanza vitale per lo Stato federale. Il popolo elvetico era infatti chiamato a decidere se autorizzare la Confederazione a prelevare l'imposta federale diretta (IFD) e quella sul valore aggiunto (IVA) per altri 15 anni.

In gioco c'erano un po' più di 43,5 miliardi di franchi, pari a quasi i due terzi del gettito fiscale. Se i votanti avessero rifiutato, lo Stato federale dal 1° gennaio 2021 non sarebbe più stato in grado di assolvere la maggior parte dei suoi compiti.

Ma questa ipotetica madre di tutte le catastrofi, come l'aveva definita il ministro svizzero delle finanze Ueli Maurer, non è stata minimamente sfiorata: con ben l'84,1% di sì al Nuovo ordinamento finanziario 2021, i votanti hanno rinnovato questi diritti di esazione alla Confederazione.

