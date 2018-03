Gli svizzeri tedeschi navigano sempre più spesso in Internet

Questo contenuto è stato pubblicato il 22 agosto 2000 17.10 22 agosto 2000 - 17:10

Nella Svizzera tedesca cresce anche la schiera dei clienti del commercio elettronico (Keystone)

In media, trascorrono al computer 14 ore alla settimana e oltre la metà dei navigatori utilizza la rete anche per i propri acquisti. Lo afferma uno studio della Remp, la Società ricerche e studi sui media pubblicitari.

Nella Svizzera tedesca, circa 1,65 milioni di persone utilizzano ogni giorno Internet, a casa o per motivi di lavoro. In poco meno di un anno, il numero degli utenti che hanno già acquistato almeno una volta online è salito di un buon dieci per cento, a quasi 900 mila persone.



In testa alle preferenze degli acquirenti ci sono i libri (55 percento), seguiti da CD (43 percento), biglietti d'ingresso (40 percento) e prodotti informatici (38 percento). Circa il 27 percento degli «e-clienti» utilizzano il web per prenotazioni d'alberghi. Scarso interesse suscitano invece le ordinazioni di suppellettili e di pasti. Solo il cinque per cento degli attuali clienti online apprezzano inoltre servizi a pagamento.



Circa 760'000 utenti di Internet non hanno ancora mai acquistato nulla tramite la «rete». La metà di loro non vuol sentir parlare di e-commerce. Il 42 per cento non esclude invece di ricorrervi nel prossimo anno.



Nove naviganti su dieci non si fanno problemi a comunicare i propri dati via Internet, quando ritengono che una impresa sia seria. A questo riguardo, la garanzia della protezione dei dati assume maggiore valore rispetto a un anno fa.



L'utilizzazione preferita di Internet è, per il 96 per cento, la possibilità d'inviare e ricevere posta elettronica (e-mail). L'86 per cento dei navigatori utilizzano regolarmente motori di ricerca per giungere alle informazioni desiderate. In buona posizione fra le preferenze figurano anche le possibilità di accesso agli orari ferroviari e agli elenchi telefonici.



Internet non è tuttavia utilizzato soltanto per procacciarsi o trasmettere aride informazioni. Fra le preferenze degli utenti«casalinghi», figura anche il navigare senza meta per puro divertimento. Le abitudini dei consumatori di «sesso virtuale», che devono pur rappresentare una bella schiera di naviganti, non sono approfondite dalla Remp.



swissinfo e agenzie



