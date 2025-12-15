The Swiss voice in the world since 1935
Democrazia
In primo piano
Vedi tutte le storie di questo tema
Democrazia diretta in Svizzera
Newsletter
Vedere tutte le newsletter

Globus: “Central Group ripagherà i debiti”, assicura la direttrice

grandi magazzini globus a zurigo
Keystone-SDA

Il proprietario di Globus, il conglomerato thailandese Central Group, si è impegnato a fornire i fondi necessari per il rimborso dei debiti della catena svizzera di grandi magazzini.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) “Potremo così onorare i nostri obblighi nei confronti di Migros e della Banca cantonale di Basilea”, ha assicurato Lucia Guagliardi, direttrice generale di Globus, sulle pagine della SonntagsZeitung.

Il domenicale svizzero-tedesco non ha tuttavia ancora ottenuto conferma da parte di Central Group.

Il prossimo anno Globus vedrà scadere due importanti crediti. In primavera dovrà restituire un prestito di 125 milioni di franchi al suo ex proprietario Migros e in estate un altro di 172 milioni alla Banca cantonale di Basilea. Il gruppo genera un fatturato annuo di circa mezzo miliardo di franchi.

Articoli più popolari

I più discussi

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR