Governo retico: i grandi cantieri del 2026

Keystone-SDA

Il Governo retico ha presentato oggi le sue priorità per il 2026. Fra gli 84 obiettivi figurano le nuove linee guida per l'approvvigionamento sanitario nel Cantone e l'elaborazione delle basi per la riversione delle concessioni delle centrali idroelettriche.

3 minuti

(Keystone-ATS) Uno dei grandi cantieri per il Dipartimento della giustizia, la sicurezza e la sanità è l’elaborazione delle linee direttive concernenti l’organizzazione dell’assistenza sanitaria nel Canton Grigioni. Quelle attuali risalgono alla fine del 2013. Nelle nuove direttive, che serviranno anche da base per la pianificazione ospedaliera, devono essere individuate possibili soluzioni per garantire anche in futuro l’assistenza sanitaria decentralizzata nei Grigioni. Il direttore della sanità Peter Peyer (PS) ha prospettato possibili adeguamenti legislativi al fine di ottenere maggiore voce in capitolo in materia di offerta e prestazioni. Il modello dovrebbe essere pronto all’inizio dell’estate, mentre gli adeguamenti legislativi richiederanno probabilmente altri due anni prima di essere discussi in Gran Consiglio.

Parallelamente, nell’ambito della pianificazione ospedaliera 2026, le autorità stabiliscono i nuovi mandati di prestazione per gli ospedali e gli studi medici in tutto il Cantone. Peyer si aspetta ampie discussioni con gli enti ospedalieri delle regioni e forse anche qualche iniziativa politica nel Parlamento cantonale, ha detto in dicembre a Keystone-ATS.

Centrali idroelettriche, un progetto generazionale

Il Dipartimento infrastrutture, energia e mobilità è invece occupato con il processo di diritto di riversione delle centrali idroelettriche. Nei prossimi anni scadranno numerose concessioni. Per legge, le autorità devono decidere in merito al loro rinnovo dieci anni prima della scadenza.”Questo progetto generazionale ci terrà occupati fino agli anni ’40”, ha affermato oggi la Consigliera di Stato Carmelia Maissen durante l’incontro con i media. Sulla base della strategia idroelettrica, il Cantone dei Grigioni intende aumentare, in collaborazione con i Comuni, le partecipazioni nelle centrali idroelettriche dall’attuale 20% fino all’80% e fornire ai Comuni, ancora quest’anno, un manuale per i Comuni riguardante la gestione dei casi di riversione.

Al momento sono sette i progetti di riversione in corso. Nel caso della centrale elettrica di Axpo a Pintrun in Surselva, il Comune di Trin detiene ora una partecipazione del 70%.

Sgravi fiscali e lotta alla violenza domestica

Nel 2026 sono previsti sgravi fiscali per le famiglie e i lavoratori. Le deduzioni per costi di custodia di figli da parte di terzi verranno aumentate, così come pure le deduzioni per doppio reddito e quella per i figli. Come tutti gli obiettivi, anche questo mira ad aumentare l’attrattiva della piazza economica.

Nella seconda metà dell’anno, il Gran Consiglio si occuperà della legge contro la violenza domestica. In questo modo, il Governo intende elaborare uno strumento efficace per combattere questo tipo di violenza. “La nuova normativa lancia un chiaro segnale”, ha affermato il Consigliere di Stato Marcus Caduff (Centro).