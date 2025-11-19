GR/TG/SG: cinque allievi poliziotti sospesi per razzismo e sessismo

Cinque allievi poliziotti della Svizzera orientale sono stati sospesi con effetto immediato per aver diffuso contenuti razzisti e sessisti presso il Centro di formazione di polizia di Amriswil (TG).

(Keystone-ATS) La decisione fa seguito all’intervento di un servizio di segnalazione esterno. L’espulsione riguarda due allievi della polizia cantonale dei Grigioni e uno a testa della polizia cantonale di Turgovia e della polizia cittadina e cantonale di San Gallo.

Il Concordato di polizia della Svizzera orientale applica la “tolleranza zero” nei confronti di razzismo, sessismo, mobbing, discriminazione ed estremismo di ogni tipo, scrive in una nota odierna. Il servizio di segnalazione esterno “ha funzionato bene”, viene inoltre precisato.