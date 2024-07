GR/TI/VS: Catena solidarietà a sostegno delle vittime del maltempo

Keystone-SDA

1 minuto

(Keystone-ATS) La Catena della Solidarietà lancia un appello alle donazioni per sostenere le vittime delle devastanti tempeste che si sono abbattute nei giorni scorsi nei Grigioni, in Ticino e in Vallese.

Diverse persone hanno perso la vita e centinaia di altre hanno dovuto abbandonare le loro case, ha indicato oggi l’organizzazione. Il suo “appello alle donazioni” (www.catena-della-solidarieta.ch) è destinato a fornire un primo contributo per gli aiuti d’emergenza alle famiglie colpite, oltre al sostegno alle autorità pubbliche.

In una seconda fase, saranno erogati ulteriori contributi per coprire in particolare i danni alle abitazioni o altri danni materiali. La Catena della Solidarietà è in contatto con i vari comuni colpiti, che coordineranno il sostegno.

“Le immagine delle zone devastate ci hanno colpito profondamente. Stiamo vivendo un’enorme ondata di solidarietà da parte della popolazione locale, ma anche da altre regioni. Il nostro appello è un segno di solidarietà dell’intera popolazione svizzera”, ha dichiarato la direttrice della Catena della solidarietà Miren Bengoa, citata nel comunicato.