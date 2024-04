GR: “Terra Grischuna” con oltre 60 pagine dedicate alle Tre Leghe

(Keystone-ATS) La rivista grigionese “Terra Grischuna” dedica un’edizione speciale al giubileo dei “500 anni di Libero Stato delle Tre Leghe” (1524-2024). Il numero del mese di aprile presenta ampi contenuti sugli ultimi cinque secoli di storia retica.

Da oltre 80 anni la rivista “Terra Grischuna” pubblica ogni due mesi articoli dedicati all’ambiente, alla cultura e al tempo libero nei Grigioni.

La retrospettiva storica, pubblicata nel numero 2/2024, traccia un percorso che parte dalla nascita del Libero Stato delle Tre Leghe nel 1524 e ne illustra il suo funzionamento fino alla sua fine con la nascita del Cantone dei Grigioni, il quale nel 1803 entra a far parte della Svizzera.

I contributi firmati da storici trattano della conquista e della perdita di territori, di guerra e di desiderio di pace e sicurezza. Sono vicende che hanno caratterizzato per lunghi anni le sorti del Libero Stato, si legge in una nota diramata oggi dall’Amministrazione cantonale dei Grigioni.

Gli esperti si soffermano anche sullo sviluppo del plurilinguismo nel Grigioni e sui vari influssi del passato che segnano ancora oggi la vita quotidiana dei grigionesi.

L’edizione speciale di “Terra Grischuna” lascia spazio anche ai sottoprogetti. Tra questi l’opera editoriale “Atlante storico dei Grigioni 1524-2024” e la mostra itinerante “Tesori grigionesi in viaggio”. Gli articoli sono completati da riassunti in romancio e in italiano e da immagini.