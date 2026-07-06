GR: è morto lo scrittore valposchiavino Massimo Lardi

Keystone-SDA

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Lo scrittore, dottore in lettere e docente valposchiavino Massimo Lardi è deceduto all'età di 89 anni. Nei suoi libri ha raccontato la realtà della Valposchiavo e del Grigioni italiano.

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(Keystone-ATS) Lardi è nato nel 1936 a Le Prese. Nel 2008 ha ottenuto il premio di riconoscimento dal Canton Grigioni per la sua produzione letteraria, “in cui ritrae il piccolo mondo della Valposchiavo e lo consegna di forza alla più ampia narrativa italiana”, si legge nelle motivazioni di allora della giuria. Nel 2017 gli è stato poi conferito il Premio Letterario Grigione. Per oltre trent’anni ha vissuto a Coira, dove ha lavorato come insegnante alla scuola magistrale. Poi è tornato a vivere a Le Prese. Lì ha continuato a scrivere godendosi la vista sul lago di casa sua.

La notizia della sua morte è stata anticipata oggi dalla RSI.

Massimo Lardi oltre ad aver pubblicato diversi libri legati alla realtà e storia grigionitaliana ha scritto articoli, recensioni e racconti su diversi periodici, in particolare su “Il Grigione Italiano”, “Almanacco del Grigioni Italiano” e i “Quaderni Grigionitaliani”, rivista della Pro Grigioni Italiano che ha diretto per dieci anni.