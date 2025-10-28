GR: 24 decreti d’accusa contro manifestanti anti-WEF

Il ministero pubblico grigionese ha emesso 24 decreti d'accusa contro manifestanti anti-WEF, che lo scorso gennaio, durante il Forum economico mondiale, avevano bloccato una strada a Davos (GR), causando un grande ingorgo. Agli attivisti sono state inflitte multe e pene pecuniarie.

(Keystone-ATS) I manifestanti erano accusati di coazione, perturbamento della circolazione pubblica, infrazione alle norme della circolazione e disobbedienza alla polizia, ha indicato la procura grigionese all’agenzia Keystone-ATS confermando una notizia della “Bündner Zeitung”. Con i decreti d’accusa, non ancora passati in giudicato, vengono inflitte multe di svariate centinaia di franchi e pene pecuniarie sospese condizionalmente.

Le 30 persone condannate si erano staccate dalla marcia di protesta “Strike WEF” che si forma ogni anno all’inizio dell’evento e si erano sedute sulla strada vicino a Davos Laret. Le forze dell’ordine avevano intimato a due riprese ai dimostranti di lasciare la strada, ma essi avevano ignorato gli ordini. Le autorità erano quindi intervenute con un veicolo speciale a sbarre e avevano portato via con la forza gli attivisti, poi denunciati.