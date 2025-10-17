GR: 25enne si ribalta con l’auto sull’A13, illeso

Un 25enne si è ribaltato oggi con la sua automobile mentre circolava sull'autostrada A13 a Coira. Lo riferisce in un comunicato la polizia cantonale grigionese.

1 minuto

(Keystone-ATS) Il 25enne si è immesso nella corsia nord all’entrata di Coira Nord, poi il veicolo è andato in testacoda, si è ribaltato sul tetto, è finito sul terrapieno a bordo strada e si è arrestato sulla corsia d’emergenza. Secondo le forze dell’ordine il giovane è rimasto illeso ed è potuto uscire autonomamente dal mezzo.

La polizia fa inoltre sapere di essere alla ricerca di testimoni.