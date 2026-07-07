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GR: 540 allievi ammessi alle scuole medie superiori grigionesi

Keystone-SDA

540 allievi e allieve hanno superato l'esame di ammissione per una delle nove scuole medie superiori nel Canton Grigoni. In totale 883 persone hanno sostenuto la prova. L'anno scorso i numeri erano leggermente più bassi: erano stati ammessi 532 candidati su 850.

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(Keystone-ATS) In queste cifre sono comprese, oltre al liceo, anche la scuola media di commercio, quella di informatica e quella specializzata. Per essere ammessi al terzo anno di liceo è necessario un voto medio del 4,5, mentre per le altre sezioni è sufficiente un voto medio del 4.

Tra i 475 studenti che hanno sostenuto l’esame unitario per accedere alla terza classe del liceo o alla prima classe della scuola media di commercio, della scuola media di informatica o della scuola specializzata, 196 sono stati ammessi al terzo anno del ginnasio e altri 106 nelle altre scuole.

Secondo il comunicato pubblicato oggi dall’Ufficio cantonale della formazione medio-superiore, 408 persone (l’anno scorso 371) hanno sostenuto l’esame per il liceo con la formazione lunga. Di queste, 238, ovvero il 58,33 %, sono state ammesse alla prima classe del ginnasio con durata di sei anni. Considerando tutti gli allievi delle scuole elementari nei Grigioni, il tasso di ammissione è del 12,78 %.

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