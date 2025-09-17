The Swiss voice in the world since 1935
Democrazia diretta in Svizzera
GR: 63enne precipita da una parete rocciosa a Tschiertschen

Keystone-SDA

Ieri sera un uomo è stato ritrovato senza vita nella zona Gürgaletsch sopra il paese di Tschiertschen (GR). Secondo la polizia cantonale grigionese è precipitato da una parete rocciosa.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) La segnalazione è stata data da un cacciatore, che ha avvistato con il binocolo il corpo senza vita, scrive oggi la polizia cantonale in un comunicato. Un equipaggio della Rega ha sorvolato la zona e ha trovato l’uomo.

Le circostanze esatte che hanno portato alla morte del 63enne svizzero sono oggetto di indagine da parte della Procura dei Grigioni e della polizia cantonale.

