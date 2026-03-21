GR: 87enne travolge scolaresca a Sedrun, muore accompagnatrice

Keystone-SDA

Un incidente della circolazione con esito mortale si è verificato ieri mattina a Sedrun (GR). A causarlo un automobilista 87enne che ha travolto una scolaresca in gita, uccidendo un'accompagnatrice 47enne.

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(Keystone-ATS) Anche due ragazze tredicenni sono rimaste gravemente ferite nello scontro, mentre un altro giovane ha riportato solo ferite lievi, indica la polizia cantonale grigionese in un comunicato odierno.

Verso le 10 di ieri l’automobilista – rimasto illeso – stava percorrendo la Quartierstrasse, quando ha confuso il pedale del freno con quello del gas. Il suo veicolo ha quindi accelerato, travolgendo il gruppo.

A causa delle ferite riportate, l’accompagnatrice è deceduta sul luogo del sinistro. Le due ragazze sono invece state trasportate in ospedale dalla Rega, mentre il ragazzo è stato curato in ambulatorio.

Sul posto sono intervenuti il Care Team Grischun e i pompieri della Sursassiala. La polizia cantonale, sotto la guida del ministero pubblico grigionese ha aperto un’inchiesta per determinare le cause esatte dell’incidente.