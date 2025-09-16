The Swiss voice in the world since 1935
Democrazia diretta in Svizzera
GR: a 151 all’ora sul Passo del Giulia, patente ritirata

Keystone-SDA

La polizia cantonale grigionese ha fermato ieri un pirata della strada sul Passo del Giulia. L'automobilista britannico stava viaggiando a 151 chilometri orari, una settantina in più rispetto al limite consentito. Immediato il ritiro della patente.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) Il controllo della velocità è stato effettuato nella località Julieralp, scrive oggi la polizia cantonale retica in un comunicato. Il 51enne stava viaggiando dall’ospizio verso Silvaplana (GR). Il cittadino britannico sarà denunciato alla Procura pubblica dei Grigioni e dovrà pagare una cauzione.

Secondo la Legge federale sulla circolazione stradale il superamento di oltre 60 chilometri orari su un tratto dove la velocità massima consentita è pari o inferiore a 80 chilometri orari viene considerata un’inosservanza grave.

