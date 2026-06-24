GR: a Silvaplana si torna a discutere di una scuola bilingue

Keystone-SDA

Condividi

Il Municipio di Silvaplana (GR) vorrebbe trasformare la sua scuola in una sede bilingue per romancio e tedesco. Stasera la popolazione verrà informata sul progetto, che al momento è al vaglio dell'Ufficio cantonale della scuola popolare.

3 minuti

(Keystone-ATS) L’idea non è nuova: già nel 2011 il Comune di Silvaplana e quello di Sils avevano lanciato il progetto di una scuola bilingue, dalla scuola dell’infanzia fino alle superiori. Il Comune di St. Moritz, dove gli scolari frequentano le medie, aveva accettato di introdurre le classi superiori bilingui. “St. Moritz aveva posto la condizione, che entrambe le scuole elementari dovessero essere bilingui. In seguito Sils rifiutò il progetto”, si legge nel documento informativo del Comune di Silvaplana.

Perché quindi ripescare un’idea di 15 anni fa? “Ci sono diversi motivi che ci hanno spinto a ritentare”, ha spiegato il sindaco di Silvaplana, Daniel Bosshard, a Keystone-ATS. “Da una parte diventa sempre più difficile trovare docenti che abbiano buone competenze e conoscenze per insegnare il Puter. Dall’altra parte il tedesco è molto presente da noi, dato che siamo una località turistica”.

Ad oggi i bambini frequentano la scuola dell’infanzia e le elementari a Silvaplana. Punto che rimarrebbe invariato anche in futuro. Il cambiamento concernerebbe le superiori. Attualmente gli allievi si recano a St. Moritz, dove però la scuola è tutta in tedesco. “Secondo la legge cantonale una scuola per essere bilingue deve esserla dall’asilo fino all’ultimo anno della scuola dell’obbligo”, ha continuato Bosshard.

Le sedi di St. Moritz e Samedan hanno dato la loro disponibilità per il progetto. La questione è ora sul banco dell’Ufficio cantonale per la scuola popolare e lo sport, che a tempo debito riferirà. “Poi spetterà alle assemblee comunali prendere una decisione”, ha continuato Bosshard, senza sbilanciarsi sulle tempistiche.

Una scuola bilingue come calamita

Il desiderio di una scuola bilingue arriva dalla popolazione, che negli ultimi anni a Silvaplana è in crescita. “Registriamo un aumento dello 0,7%. Secondo me con una scuola bilingue più persone deciderebbero di stabilirsi da noi in modo permanente”, ha detto Bosshard convinto. Attualmente il Comune di Silvaplana conta una popolazione residente di 1’125 persone. “Con i nuovi progetti per la creazione di abitazioni primarie potremmo accogliere fino a 1’700 persone”.

Nei Grigioni esistono diverse scuole bilingui romancio/tedesco. Stando alle informazioni pubblicate sul sito dell’Ufficio cantonale per la scuola popolare e lo sport queste si trovano a Bever, Celerina, La Punt Chamues-ch, Pontresina, Samedan e Trin. A Ilanz, Domat/Ems e Coira la scuola è in lingua tedesca, ma ci sono classi bilingui tedesco/romancio. Nel capoluogo retico ci sono anche classi bilingui tedesco/italiano e a Maloja si trova la scuola bilingue italiano/tedesco.