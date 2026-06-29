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GR: alpinista muore scendendo dal Piz Palü

Keystone-SDA

Ieri mattina un alpinista è deceduto durante la discesa dal Piz Palü. L'uomo è precipitato per circa 300 metri lungo una parete rocciosa. L'equipaggio della Rega intervenuto sul posto ha localizzato l'alpinista quando era già deceduto.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) La tragica caduta è avvenuta ieri attorno alle 10. L’alpinista stava scendendo lungo la parete est assieme a due altri compagni. L’alpinista è poi scivolato sul terreno ripido e coperto di neve, ha scritto oggi la Polizia cantonale grigionese.

Dopo essere stato localizzato dalla Rega, il corpo dell’uomo è stato recuperato con l’aiuto di uno specialista del soccorso in elicottero del Club Alpino Svizzero.

La Polizia alpina – ovvero gli specialisti che intervengono in caso di incidenti in zone di montagna – sta indagando assieme alla Procura pubblica sulle cause che hanno portato alla caduta.

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