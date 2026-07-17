The Swiss voice in the world since 1935
Feed personalizzato

Accedi per aggiungere temi al tuo feed.

Iscriviti ora
Elenco dei preferiti

Accedi per aggiungere articoli alla tua lista salvata.

Iscriviti ora
Democrazia svizzera
Guerre dell’informazione
Democrazia digitale
Elezioni mondiali
In primo piano
Vedi tutte le storie di questo tema
Democrazia diretta in Svizzera
Newsletter
Vedere tutte le newsletter
Comunità degli Svizzeri all'estero
Politica svizzera
Emigrazione
La Svizzera insolita
In primo piano
Vedi tutte le storie di questo tema
Restate in contatto con la Svizzera

GR: anziano causa incidente, solo danni materiali

Keystone-SDA

Un automobilista di 91 anni è rimasto coinvolto giovedì, mentre percorreva la strada dell'Oberalp fra Laax e Schluein, in un incidente, per fortuna senza conseguenze fisiche.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) Stando alla polizia grigionese, l’uomo ha perso il controllo del veicolo dopo aver urtato una roccia sulla sua destra. Prima di fermarsi 200 metri più in là, l’auto ha invaso la corsia opposta, colpendo di striscio un’autovettura guidata da un 56enne, per poi urtare ancora due volte il muro di sostegno della carreggiata. Appena giunti sul posto, gli agenti hanno ritirato all’anziano la patente di guida.

Articoli più popolari

I più discussi

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR