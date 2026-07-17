GR: anziano causa incidente, solo danni materiali

Keystone-SDA

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Un automobilista di 91 anni è rimasto coinvolto giovedì, mentre percorreva la strada dell'Oberalp fra Laax e Schluein, in un incidente, per fortuna senza conseguenze fisiche.

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(Keystone-ATS) Stando alla polizia grigionese, l’uomo ha perso il controllo del veicolo dopo aver urtato una roccia sulla sua destra. Prima di fermarsi 200 metri più in là, l’auto ha invaso la corsia opposta, colpendo di striscio un’autovettura guidata da un 56enne, per poi urtare ancora due volte il muro di sostegno della carreggiata. Appena giunti sul posto, gli agenti hanno ritirato all’anziano la patente di guida.