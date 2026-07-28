GR: appartamento distrutto da un incendio a Coira

Keystone-SDA

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Un appartamento nella zona industriale di Coira è stato completamente distrutto stanotte dalle fiamme. Nessuno è rimasto ferito. Due persone hanno ricevuto cure ambulatoriali per sospetta intossicazione da fumo.

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(Keystone-ATS) L’inquilino dell’appartamento ha segnalato l’incendio alla polizia cantonale grigionese alle 4.50. I vigili del fuoco di Coira hanno spento l’incendio sia nell’appartamento che nel corridoio del palazzo, si legge in un comunicato.

A causare il rogo, stando alle prime informazioni delle forze dell’ordine cantonale e comunale, sarebbe stata una pipa ad acqua lasciata incustodita. I danni materiali al palazzo ammontano a diverse centinaia di migliaia di franchi.

Batterie di trapani causano incendio a Thusis

Un altro incendio si è verificato oggi in tarda mattinata nel deposito merci della stazione di Thusis. Secondo le indagini della polizia cantonale il rogo è stato probabilmente provocato dalle batterie di trapani. Durante l’intervento i pompieri di Thusis hanno interrotto l’erogazione di corrente in due linee di contatto della Ferrovia retica. II traffico su rotaia è rimasto garantito, anche se con limitazioni. La strada di accesso alla stazione è stata riaperta dopo le 14.00.