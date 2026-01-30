GR: aumentano gli aconfessionali nei Grigioni, 30% nel 2024

Keystone-SDA

Continua ad aumentare il numero di aconfessionali nei Grigioni, superando la soglia dei 50'000 nel 2024. La comunità cattolica, pur perdendo fedeli, rimane quella più rappresentata, stando alle cifre pubblicate dall'Ufficio cantonale di statistica.

1 minuto

(Keystone-ATS) I residenti grigionesi di età superiore ai 15 anni senza appartenenza religiosa hanno raggiunto quota 53’307 (30,5%) nel 2024, contro 49’609 (28,4%) l’anno precedente.

Perdono terreno sia gli evangelici-riformati con 46’180 fedeli contro 46’451 nel 2023 e, in misura maggiore, i cattolici che sono passati da 65’102 a 63’177 nel 2024. Una tendenza simile a quella che si osserva a livello nazionale. Malgrado questo calo, la Chiesa cattolica rimane il più grande gruppo religioso nel Cantone.

A registrare un aumento sono soltanto le altre comunità cristiane, che comprendono tra gli altri la Chiesa ortodossa e le chiese libere, con 6’995 credenti, precisa l’Ufficio cantonale di statistica in una nota. Appartengono invece a comunità islamiche 3’762 persone.