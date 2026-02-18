GR: auto investe e ferisce due fratellini a St. Moritz

Keystone-SDA

Due fratelli ucraini, di sei e quattordici anni, sono stati investiti ieri nel primo pomeriggio da un'automobile a St. Moritz (GR), riportando ferite di media entità. Il guidatore è stato tradito dalle condizioni precarie della carreggiata.

(Keystone-ATS) Stando a un comunicato odierno della polizia grigionese, i fatti si sono svolti intorno alle 13.00 in una zona pedonale. Al volante del veicolo vi era un 60enne, che era autorizzato a circolare in quel punto della località turistica.

Il conducente, dopo essersi fermato per far scendere alcune persone, ha ripreso la marcia ma in un secondo momento ha frenato, causando il blocco delle ruote. La vettura è quindi scivolata sulla strada innevata, investendo i due bambini.

L’auto in corsa ha spinto i fratelli contro una vetrata, prima di arrestarsi. I genitori e altri presenti hanno assistito i due feriti prima dell’arrivo dei soccorsi. I bambini sono poi stati trasportati all’ospedale di Samedan (GR).