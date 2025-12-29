GR: automobilista a oltre 140 km/h sul passo del Giulia

La polizia grigionese ha fermato ieri pomeriggio un automobilista che stava sfrecciando oltre il consentito sul passo del Giulia. Il 46enne, la cui velocità era di 141 km/h in una zona con limite a 80 km/h, sarà denunciato.

(Keystone-ATS) L’uomo stava risalendo il valico da Silvaplana. Durante il controllo, è stato inoltre accertato che non era più in possesso della patente di guida da diversi anni, scrivono le forze dell’ordine cantonali in una nota odierna.