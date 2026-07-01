GR: bilancio positivo per la stanza del consumo controllato a Coira

Keystone-SDA

Condividi

A tre mesi dall'apertura dello sportello per l'uso controllato di droghe e del servizio di consulenza la città di Coira traccia un bilancio intermedio positivo. Una trentina di persone si recano giornalmente nel locale nel quartiere del Welschdörfli.

2 minuti

(Keystone-ATS) Ad oggi più di 90 persone si sono registrate presso il locale per l’uso controllato di stupefacenti, “superando le aspettative della città previste nella fase iniziale”, si legge oggi in un comunicato. La registrazione è una condizione obbligatoria per poter consumare le sostanze all’interno dell’edificio alla Seilerbahnweg 7. Ogni giorno si contano un centinaio di consumazioni. E pure le offerte di consulenza ed accoglienza vengono utilizzate regolarmente. “L’istituzione si è quindi affermata come punto di riferimento centrale e come luogo di incontro affidabile per i tossicodipendenti”, continua la nota.

Pure le forze dell’ordine sono soddisfatte di questi primi tre mesi e descrivono la situazione come “stabile e sotto controllo”. Lo spostamento del consumo di sostanze stupefacenti da uno spazio pubblico all’interno di una struttura ha contribuito a calmare la situazione.

Stadtpark rimane frequentato

Malgrado il bilancio intermedio positivo, le autorità cittadine non nascondono le difficoltà emerse in questi mesi. Durante le giornate di bel tempo, i tossicodipendenti continuano a consumare droghe all’interno dello Stadtpark. “L’esperienza dimostra che i cambiamenti comportamentali all’interno della scena aperta della droga della avvengono gradualmente e richiedono tempo”, argomenta la città di Coira.

Nelle prossime settimane le autorità mirano a stabilizzare e promuovere il servizio. Ciò include anche una maggior presenza delle forze dell’ordine nello spazio pubblico.

Entro l’estate dell’anno prossimo verrà presentato un rapporto esterno sull’efficacia dello sportello per il consumo controllato di stupefacenti. Le informazioni contenute serviranno da base alle autorità per prendere decisioni future in merito alla struttura e al finanziamento a partire dal 2029.