The Swiss voice in the world since 1935
Democrazia
In primo piano
Vedi tutte le storie di questo tema
Democrazia diretta in Svizzera
Newsletter
Vedere tutte le newsletter

GR: bimbo di 7 anni cade nella tromba delle scale di una scuola

Keystone-SDA

Un bambino di sette anni è caduto stamane nella tromba delle scale di una scuola di Mastrils, frazione di Landquart (GR), precipitando di un piano. Il piccolo, ferito, è stato trasportato dalla REGA all'Ospedale cantonale dei Grigioni di Coira.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) Lo indica la polizia cantonale grigionese in una nota odierna.

L’incidente si è verificato poco dopo le 10:00. Gli insegnanti presenti sul posto hanno prestato immediatamente i primi soccorsi al bimbo e hanno allertato i servizi di emergenza, si legge nel comunicato.

Il Care Team Grischun è intervenuto sul posto per prestare supporto psicologico ai presenti, prosegue la nota. Le circostanze della caduta sono al vaglio degli inquirenti.

Articoli più popolari

I più discussi

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Benjamin von Wyl

Il vostro Paese può resistere ad attacchi contro la sua democrazia?

Le democrazie sono sempre più minacciate, sia dall’interno che dall’esterno. Come se la cavano le istituzioni del vostro Paese?

Partecipa alla discussione
10 Mi piace
46 Commenti
Visualizza la discussione

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Katy Romy

Il Paese in cui vivete offre una e-ID? Quali sono i vantaggi di questo strumento digitale o quali timori suscita?

Condividete le vostre esperienze: il Paese in cui vivete ha già introdotto un'e-ID? Questo strumento vi rende la vita più facile?

Partecipa alla discussione
27 Mi piace
38 Commenti
Visualizza la discussione

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Giannis Mavris

La vostra vita potrebbe cambiare a causa delle nuove regole commerciali introdotte dagli Stati Uniti?

In che modo la politica commerciale statunitense potrebbe influenzare la vostra vita? Condividete le vostre opinioni.

Partecipa alla discussione
26 Mi piace
24 Commenti
Visualizza la discussione
Altre discussioni

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR