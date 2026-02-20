GR: bimbo investito da un’auto a Klosters, ferito lievemente

Keystone-SDA

Un bambino di 8 anni è stato investito ieri pomeriggio da un'auto a Klosters (GR), riportando ferite lievi. Il piccolo era appena sceso dallo scuolabus e stava attraversando la strada davanti ad esso quando è stato colpito da un veicolo guidato da un 51enne in manovra di sorpasso. Lo indica in una nota odierna la polizia cantonale dei Grigioni.

1 minuto