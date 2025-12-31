The Swiss voice in the world since 1935
GR: bimbo investito da un’auto a Lantsch, ferito

Keystone-SDA

Un bambino di nove anni è stato investito da un'auto ieri pomeriggio a Lantsch/Lenz, provocandosi la rottura della clavicola.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) Il 20enne alla guida del veicolo stava procedendo, attorno alle 16:45, in direzione Tiefencastel, rende noto la polizia cantonale retica. L’incidente è avvenuto quando il bambino ha cercato di attraversare la strada.

Dopo l’impatto, il ferito è stato portato in un centro medico locale. I motivi esatti dell’incidenti sono ancora oggetto di indagini.

