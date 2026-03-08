GR: bocciato il collegamento diretto fra Coira e Brambrüesch

Keystone-SDA

Il 53,8% degli aventi diritto di voto di Coira ha respinto il credito di 40,6 milioni di franchi per realizzare il nuovo collegamento diretto fra le città e il comprensorio di Brambrüesch. Solo sette anni fa la popolazione aveva approvato un credito di 24,4 milioni.

(Keystone-ATS) Il nuovo progetto prevedeva la realizzazione di una cabinovia a 10 posti con un collegamento diretto da Coira a Brambrüesch. Attualmente per raggiungere la meta è necessario prendere dapprima una cabina e poi una cabinovia. La nuova funivia avrebbe ridotto notevolmente i tempi di viaggio e avrebbe permesso di raggiungere il comprensorio senza dover scendere frammezzo. Ma una maggioranza risicata ha affossato oggi il progetto, sostenuto anche dal Municipio e dal Parlamento cittadino.

Reazioni e prossimi passi

In un comunicato l’esecutivo prende atto del risultato. “Il Municipio è convinto di aver proposto una soluzione sostenibile e orientata al futuro”, si legge. Il Consiglio d’Amministrazione del comprensorio di Coira-Dreibündenstein esaminerà immediatamente la situazione con l’Ufficio federale dei trasporti e farà tutto il possibile per continuare a gestire le infrastrutture esistenti come finora, continua la nota.

Sul fronte opposto il risultato è chiaro. Il consigliere comunale, Vincenzo Cangemi (PS), fa parte del comitato interpartitico contrario al credito. “Non è un no al comprensorio di Brambrüesch, ma è un no a un progetto sovradimensionato”, ha commentato Cangemi, incontrato da Keystone-ATS. Secondo il parlamentare il prossimo passo sarà inoltrare una mozione al Municipio per far sì che la seconda tratta venga sostituita il più in fretta possibile.

Prima un sì e poi un no

La popolazione del capoluogo retico si era già espressa nel 2019 su un collegamento diretto fra la città e il comprensorio a oltre 1’500 metri di quota. Allora, il 55,5% dei votanti aveva detto “sì” al credito di 24,4 milioni di franchi concessi dal Comune a favore degli impianti di risalita Bergbahnen Chur-Dreibündenstein (BCD).

Nel frattempo però, a causa dell’inflazione e di una pianificazione più dettagliata, i costi sono aumentati rispetto a quanto previsto inizialmente ed è stata quindi necessaria una nuova votazione.

Rispetto alla media del passato, oggi l’affluenza al voto è stata particolarmenta alta con il 57,2%. L’ultima volta era stata raggiunta una partecipazione simile un decennio fa per l’iniziativa che chiedeva più alloggi a prezzi accessibili.

Più soldi per la biblioteca comunale

I cittadini del capoluogo oggi si sono espressi anche in merito all’aumento del contributo annuale alla biblioteca comunale. L’importo aumenterà di 159’500 franchi per coprire i costi più elevati. Il 63,51% dei votanti ha approvato la proposta, con un tasso di partecipazione del 56,37%.

Indipendentemente da questa decisione, la biblioteca ha inoltrato un’altra richiesta di ampliamento, a causa della mancanza di spazio e di personale. Il progetto attualmente si trova in fase di verifica, ma grazie al risultato positivo di oggi, i lavori relativi all’ingrandimento potranno proseguire.