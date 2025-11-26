GR: Brienz, il “Plateau Ost” scivola fino a 17 metri al giorno

Keystone-SDA

Stamattina la sommità della frana sopra il villaggio di Brienz/Brinzauls (GR) ha registrato un aumento della velocità di scivolamento, raggiungendo i 17 metri al giorno. I geologi stimano che il 25%-50% della zona denominata "Plateau Ost" sia già crollata.

(Keystone-ATS) “Non abbiamo mai registrato un movimento così acuto in quest’area”, ha dichiarato il responsabile della comunicazione del Comune di Albula/Alvra, Christian Gartmann, interpellato da Keystone-ATS. All’inizio della scorsa settimana, il “Plateau Ost” ha iniziato ad accelerare, da dieci a 40-60 centimetri al giorno. “Poi lo sviluppo è stato esponenziale”, ha continuato Gartmann.

Il pericolo di un crollo improvviso dell’intera area di circa 300’000 metri cubi continua a sussistere. Pure il rischio che i detriti raggiungano il villaggio evacuato rimane elevato, ha scritto oggi pomeriggio il Comune di Albula/Alvra in un bollettino.

Le rocce che si sono staccate negli ultimi giorni si sono fermate sul cumulo di detriti sottostante. A causa del peso anche questo scivola più velocemente a valle, dai cinque ai dieci metri al giorno. Se questa zona dovesse collassare, potrebbe raggiungere il villaggio e causare “gravi danni”. “In totale potrebbero mettersi in movimento fino a un milione di metri cubi di materiale”, ha sottolineato Gartmann.

Fuori pericolo invece le strade cantonali e la linea dell’Albula della Ferrovia retica. Poiché c’è pochissima neve e i prati sottostanti sono piuttosto asciutti, gli esperti non prevedono che, in caso di una colata detritica, questa possa raggiungere le vie di transito.