GR: Brienz, situazione si sta allentando

Keystone-SDA

Si sta allentando l'allerta riguardante il villaggio di Brienz/Brinzauls (GR), minacciato da una frana: la probabilità che una colata di sassi avvenga spontaneamente sembra sempre più remota, ha annunciato oggi il Comune di Albula/Alvra, di cui Brienz è una frazione.

1 minuto

(Keystone-ATS) A causa del perdurare del tempo secco, le velocità di spostamento dei detriti misurate continuano a diminuire. Nell’area denominata “Isola” esse sono tornate ai livelli di fine 2024.

Le autorità ricordano tuttavia che in caso di forti e persistenti precipitazioni, come pure di caduta di grossi massi sulla colata di ghiaia non è escluso che possa verificarsi una nuova valanga verso il villaggio. Brienz deve pertanto restare evacuato.

Sono passati circa tre mesi dall’evacuazione di Brienz, minacciato da una frana di 1,2 milioni di metri cubi di materiale. Un periodo ben più lungo rispetto alla prima evacuazione nell’estate del 2023. Gli abitanti hanno espresso il desiderio di poter andare a controllare le loro case per eventuali danni o recuperare oggetti importanti per la loro quotidianità.

Lo scorso 15 febbraio è stato consentito loro di tornare a casa per un paio d’ore. Durante la visita, la frana è stata monitorata ancora più strettamente. L’accesso è stato consentito sia ai residenti che ai proprietari di case secondarie.