GR: Brienz/Brinzauls accessibile solo tre giorni a settimana

Keystone-SDA

Nuove regole di accesso per il villaggio di Brienz/Brinzauls (GR), minacciato da una frana, saranno in vigore da lunedì prossimo. Ci si potrà recare sul posto soltanto mercoledì, sabato e domenica dalle 9.00 alle 17.00. Inoltre, sarà consentito servirsi di un unico punto d'entrata.

2 minuti

(Keystone-ATS) L’accesso è permesso agli abitanti e ai proprietari di case e appartamenti di vacanza, si legge nel bollettino odierno del Comune di Albula/Alvra (GR), di cui Brienz è frazione. Finora era possibile visitare il villaggio ogni giorno della settimana, a meno che i geologi fossero contrari.

Al paesino si potrà accedere solo passando dalle rovine del castello Belfort. Il posto di controllo di Vazerol verrà infatti soppresso. Ciò consentirà di ridurre i costi di sicurezza per accedere al villaggio, che necessitano di personale impiegato a tal fine. Costi che a settembre e ottobre ammontavano in totale a circa 80’000 franchi.

Il bollettino precisa inoltre che “nei giorni in cui gli sfollati hanno accesso al villaggio, i geologi del servizio di allerta precoce devono monitorare più attentamente del solito l’evoluzione della situazione di pericolo”.

In inverno smottamenti più frequenti

L’onere organizzativo e finanziario dovrebbe diminuire grazie alla riduzione delle possibilità di accesso a tre giorni alla settimana, ha precisato a agenzia Keystone-ATS il responsabile della comunicazione del Comune, Christian Gartmann. “L’esperienza dimostra che in inverno gli smottamenti diventano più frequenti”, ha affermato. È quindi prevedibile che nei mesi invernali ci saranno meno giorni in cui le condizioni di sicurezza consentiranno l’accesso al villaggio.

L’ottantina di abitanti di Brienz/Brinzauls sono stati nuovamente evacuati nel novembre 2024. Nel 2023, un’enorme colata di detriti si era fermata poco prima del villaggio. Il volume di roccia caduto ammontava a 1,7 milioni di metri cubi.