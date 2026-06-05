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GR: cade albero, boscaiolo 29enne gravemente ferito

Keystone-SDA

Un 29enne boscaiolo è stato colpito dall'albero tagliato dalla sua collega 22enne a Safien Platz, in Surselva, ieri pomeriggio. Il giovane è rimasto gravemente ferito.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) L’incidente si è verificato poco dopo le 14:00, ha indicato la Polizia cantonale dei Grigioni in una nota odierna. Il 29enne ferito è stato trasportato dalla Rega all’Ospedale cantonale dei Grigioni, mentre la collega 22enne è stata presa a carico dal Care Team.

Le circostanze dell’accaduto sono al vaglio degli inquirenti.

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