GR: cambio d’orario: più collegamenti con treni e bus

Dal 14 dicembre fra Zurigo e Coira i treni InterCity viaggeranno ogni mezz'ora. La stessa cadenza verrà introdotta anche fra Coira e Ilanz. Pure a sud, fra il capoluogo retico e Bellinzona, sono previsti più collegamenti.

(Keystone-ATS) A partire dalle 6.00 fino alle 19.30 circoleranno treni ogni 30 minuti fra Zurigo e Coira. Vi sarà cadenza semioraria anche sulla linea della Ferrovia retica (FR) fra Coira e Ilanz dalle 7.00 alle 20.00.

Visto l’aumento della domanda nel settore della mobilità del tempo libero, durante l’alta stagione ci saranno più collegamenti. Le regioni turistiche di Lenzerheide e della Bassa Engadina avranno più frequenze e anche Arosa disporrà di collegamenti supplementari con la FR nei fine settimana.

Collegamenti fra Bellinzona e Coira

Anche nella città di Coira ci saranno degli adeguamenti nella rete dei bus. Sulla linea 6, che collega il centro città con il quartiere City West, gli autobus circoleranno ogni 15 minuti anche il sabato. Questo per far fronte al traffico nel tempo libero e quello legato agli acquisti.

La corsa in autopostale delle 19.56 fra Bellinzona e Coira sarà disponibile anche di domenica. Lo stesso vale per il collegamento che parte alle 9.58 da Coira. Da giugno a ottobre di sabato verrà introdotto un nuovo collegamento, che partirà alle 11.58 da Coira verso Bellinzona.

Fra Grono e Santa Maria in Val Calanca sono previste modifiche per consentire migliori coincidenze anche col trasporto di scolari.

Più Bernina Express in inverno

I collegamenti con i treni del Bernina Express, che transitano da Tirano (Italia) a St. Moritz e ritorno, saranno offerti tutti i giorno durante la stagione invernale. Finora viaggiavano solo dal venerdì alla domenica.

Pure AutoPostale aumenta i collegamenti in Valposchiavo. La linea fra Le Prese e Samedan in estate circolerà ogni ora. Pure fra Campocologno e Percosta i bus viaggeranno a cadenza oraria durante i giorni di insegnamento scolastico. Fra Poschiavo e la frazione di Cologna verrà invece introdotta una nuova linea con otto corse. Nel Comune di Brusio per raggiungere i paesi di Viano, Cavaione e la frazione di Selvaplana il servizio PubliCar esistente verrà soppresso. Al suo posto verrà introdotto un sistema gratuito di prenotazione online.